Iranul analizează o nouă propunere de pace din partea SUA

Un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a confirmat miercuri seară, la televiziunea de stat, că Teheranul a primit punctele de vedere ale SUA și că acestea sunt în curs de analiză.

Totuși, oficialul iranian și-a exprimat „marea neîncredere” în Washington, reiterând cerințele Republicii Islamice: „dezghețarea averilor iraniene blocate” în străinătate și ridicarea blocadei americane impuse porturilor iraniene. Mai mult decât atât, Iranul nu renunță la planul asasinării lui Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Conform presei iraniene, Parlamentul ar fi dezbătut un plan pentru a pune o recompensă de 58 de milioane de dolari pe capul președintelui american Donald Trump.

Declarațiile au fost făcute după vizita la Teheran a ministrului pakistanez de interne Mohsen Naqvi, marcând a doua deplasare a oficialului în Iran în decurs de câteva zile. Pakistanul joacă rolul de mediator în acest conflict tensionat, potrivit News.ro.

Donald Trump vorbește despre „ultima fază” a negocierilor pentru pacea din Iran

În timp ce negocierile privind pacea din Iran continuă, președintele Donald Trump a transmis un mesaj ambiguu.

„Suntem în ultima fază a negocierilor. Vom vedea ce se va întâmpla. Fie ajungem la un acord, fie vom lua niște măsuri un pic mai dure. Dar sper că asta nu va fi necesar”, a declarat liderul american la baza militară Andrews din Maryland.

Anterior, Trump afirmase că Iranul are la dispoziție „două sau trei zile, poate vineri, sâmbătă, duminică, sau poate la începutul săptămânii viitoare” pentru a răspunde.

Iranul respinge ultimatumul american

Declarațiile liderului american au fost primite cu refuz din partea Teheranului. Negociatorul-șef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a transmis că „Iranul nu va ceda niciodată intimidării” și că țara trebuie să-și consolideze pregătirile pentru a răspunde „în forță oricărui nou atac”.

Ghalibaf a avertizat că inamicii Iranului „nu au renunțat la obiectivele lor militare și caută să declanșeze un nou război”.

Gardienii Revoluției, brațul armat ideologic al Iranului, au avertizat că un conflict ar putea escalada „dincolo de regiunea” Orientului Mijlociu.

Cum s-au desfășurat discuțiile anterioare pentru pacea din Iran

De la intrarea în vigoare a unui armistițiu fragil pe 8 aprilie, după o lună de război, negocierile au stagnat, iar părțile implicate continuă să facă schimb de acuzații.

Singura întâlnire oficială, desfășurată pe 11 aprilie în Pakistan, s-a încheiat fără rezultat, iar de atunci discuțiile au rămas la nivel de culise.

Conflictul, inițiat la 28 februarie prin atacuri aeriene ale SUA și Israel asupra Iranului, a provocat mii de victime, în special în Iran și Liban. În replică, gruparea Hezbollah, aliată a Iranului, a atacat Israelul, care a răspuns invadând sudul Libanului.

Totodată, Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel global, a fost aproape blocată de Teheran, ceea ce a dus la creșteri semnificative ale prețurilor petrolului și la perturbări economice globale.

În contextul conflictului, Arabia Saudită a exercitat presiuni asupra Iranului pentru a evita o escaladare.

Prințul Faisal bin Farhan Al Saud, ministrul saudit de externe, a îndemnat Teheranul să profite de această „ocazie pentru a evita repercusiunile periculoase ale unei escaladări”.