Recompensă de 58 de milioane de euro pe capul lui Trump, Netanyahu și Cooper

Conform presei iraniene, Parlamentul ar fi dezbătut un plan pentru a pune o recompensă de 58 de milioane de dolari pe capetele fostului președinte american, Donald Trump, premierului israelian, Benjamin Netanyahu, și amiralului american Brad Cooper.

„Este dreptul nostru să cerem asta!”, a declarat președintele Comisiei iraniene pentru securitate națională, citat de publicația germană Bild și cotidianul elvețian Blick.

Donald Trump a ameninţat că Iranul va fi „şters de pe hartă” dacă îi orchestrează asasinarea

După ce generalul iranian Abolfazl Shekarchi l-a amenințat în luna ianuarie cu moartea pe Trump în cazul în care Washingtonul l-ar ucide pe liderul suprem Ali Khamenei, președintele american a amenințat cu distrugerea totală a Iranului dacă se încearcă asasinarea sa.

„Am dat ordine foarte clare. Dacă se întâmplă ceva, îi vor şterge de pe suprafaţa Pământului”, a declarat el într-un interviu pentru postul News Nation, citat de AFP.

Ayatollahul Khamenei a fost ucis de rachetele Israelului și SUA. Foto: Imago Images

Tentativele Iranului de a organiza atentate asupra lui Donald Trump au atras atenția autorităților americane

CNN dezvăluia în iulie 2024 că SUA au primit informaţii despre un complot al Iranului privind lichidarea lui Donald Trump, iar Secret Service a sporit măsurile de securitate pentru candidatul republican la Casa Albă.

Potrivit unei surse, echipa de campanie a lui Trump a fost, de asemenea, informată cu privire la o ameninţare în evoluţie. La un moment dat, în cursul acelui ciclu electoral, echipa de campanie a lui Trump a încetat să mai organizeze evenimente spontane neoficiale în care invitaţii nu erau verificaţi în prealabil de Secret Service.

Ministrul iranian de externe de atunci Ali Bagheri Kani a susținut că ţara sa recurge numai la metode legale împotriva celor implicați în asasinarea generalului Qasem Soleimani, care a fost ucis într-un atac cu dronă ordonat de fostul președinte american Donald Trump.

În martie 2026, un cetățean pakistanez a fost condamnat la New York pentru planificarea acestui atac. Conform autorităților, complotul a fost orchestrat în numele Iranului, ca represalii pentru uciderea generalului iranian Qassem Soleimani în 2020.

Pe de altă parte, și Statele Unite au recurs la recompense pentru capturarea unor lideri politici inamici. De exemplu, în 2003, SUA au oferit 25 de milioane de dolari pentru prinderea dictatorului irakian Saddam Hussein, iar înainte de arestarea sa în ianuarie 2026, Nicolás Maduro avea o recompensă de 50 de milioane de dolari pe capul său.