„A avut loc o explozie într-unul dintre centrele militare afiliate Ministerului Apărării”, a declarat adjunctul șefului de securitate al guvernoratului din Isfahan, Mohammad Reza Jan-Nesari, pentru agenția Fars.

Jan-Nesari a spus că explozia a lăsat unele pagube, „dar, din fericire, nu au fost victime”.

A #droneattack on an #ammunition production center for the #Iranian Ministry of #Defense has been reported in #Isfahan, #Iran ?



Has #Israel ?? gotten a little angry at the #Iranian government.#iranunderattack #IranIsraelWar #Iranianterror #IranTerrorState #IranDroneAttack pic.twitter.com/eKBXd3RUK6