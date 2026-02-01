Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a anunțat duminică activarea „articolului 7 din Legea privind contramăsurile”, care vizează direct forțele armate ale țărilor din Uniunea Europeană.

„Europenii s-au împușcat singuri în picior”

Într-un discurs virulent susținut în fața legislativului, Ghalibaf a acuzat Europa de subordonare oarbă față de interesele Statelor Unite.

„Încercând să lovească Corpul Gardienilor, europenii s-au împușcat singuri în picior și au luat din nou o decizie împotriva intereselor popoarelor lor, ascultând orbește de americani”, a declarat oficialul iranian.

Retorica agresivă a Teheranului ar putea fi urmată de acțiuni concrete. Ghalibaf a precizat că, în cadrul comisiei parlamentare pentru securitate națională, se discută deja expulzarea atașaților militari ai statelor UE, o măsură ce va fi coordonată cu Ministerul Afacerilor Externe.

UE: „Orice regim care ucide mii de oameni lucrează spre propria dispariție”

Decizia Iranului vine la scurt timp după ce, pe 29 ianuarie, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a confirmat că IRGC a fost desemnată organizație teroristă de către Consiliul Afaceri Externe al țărilor din UE.

Anterior, garda pretoriană a regimului iranian fusese vizată doar de sancțiuni financiare. Kallas a justificat măsura prin violențele extreme comise de regim împotriva propriilor cetățeni:

„Orice regim care ucide mii de oameni lucrează spre propria dispariție”, a avertizat oficialul european.

Bilanțul tragic al protestelor

Măsurile punitive ale Europei au fost declanșate de reprimarea sângeroasă a protestelor izbucnite pe 28 decembrie. Inițial motivate de criza economică, manifestațiile s-au transformat rapid într-o revoltă împotriva sistemului.

Cifrele victimelor sunt cutremurătoare, deși variază în funcție de sursă:

Surse independente: Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului (cu sediul în SUA) a confirmat 6.713 decese.

Surse oficiale iraniene: Autoritățile de la Teheran au raportat 3.117 morți, dintre care 2.427 ar fi protestatari sau membri ai forțelor de securitate considerați „nevinovați”.

Numărul arestărilor rămâne necunoscut, autoritățile refuzând să publice date oficiale.

Ce este IRGC

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice este o ramură de elită a armatei iraniene, înființată imediat după Revoluția din 1979.

Funcționând în paralel cu armata regulată, IRGC răspunde direct liderului suprem, Ayatollahul Ali Khamenei.

Organizația joacă un rol crucial nu doar în apărarea regimului, ci și în proiectarea influenței regionale a Iranului și în operațiuni externe.

