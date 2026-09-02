Schije au lovit casa în care avea loc o nuntă

Forțele americane au reluat marți atacurile împotriva Iranului. Comandamentul Central al SUA, CENTCOM, a anunțat că operațiunea a venit după „recentele tentative de atac” ale Gardienilor Revoluției Islamice împotriva navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz și a militarilor americani din regiune.

Semiluna Roșie Iraniană a anunțat că un atac american cu rachete a lovit zona Sirik, în sudul Iranului. Schije au ajuns într-o casă în care avea loc o nuntă și cel puțin patru persoane au murit, printre ele aflându-se și un copil de patru ani, iar peste 50 de oameni au fost răniți.

🇺🇸 U.S. STRIKES IRGC TARGETS ACROSS IRAN



CENTCOM says U.S. forces carried out a new wave of strikes Sept. 1 targeting IRGC air defenses, radar and communications systems, maritime facilities and assets, and mine-laying capabilities.



The strikes followed recent IRGC attempts to… pic.twitter.com/Joo0WEDzWI — Mossad Commentary (@MOSSADil) September 1, 2026

Proiectile au lovit și zonele Chabahar și Konarak, precum și un aeroport din Jiroft. Explozii au fost raportate și pe insula Qeshm și în Bandar Abbas. Căpitanul Tim Hawkins, reprezentant al Marinei SUA și purtător de cuvânt al CENTCOM, a declarat pentru BBC că armata americană cunoaște informațiile difuzate de presa iraniană despre victimele de la Sirik.

„Armata SUA nu vizează niciodată civilii, spre deosebire de IRGC”, a transmis acesta.

Iranul a lansat rachete spre baze americane

Teheranul a răspuns atacurilor americane prin lansarea unor lovituri asupra bazelor militare ale SUA din Irak și Iordania, și au fost raportate atacuri și în Kuwait și Bahrain.

IRAN FIRING BACK AT U.S. BASES



Iran has Reportedly LAUNCHED MISSILES from Isfahan towards U.S. Bases via Iran's TASNIM News



Usually Iran waits for the attack to end ot respond, they are RESPONDING mid-attack. pic.twitter.com/H2dAVYlkpj — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) September 1, 2026

Gardienii Revoluției Islamice au avertizat că Statele Unite vor „regreta” atacurile. Până miercuri dimineață, Iranul lansase mai multe rachete balistice către o bază a Marinei SUA din Aqaba, în Iordania, potrivit agenției iraniene semi-oficiale Tasnim.

Iordania a interceptat 10 dintre cele 13 rachete

Forțele Armate Iordaniene au anunțat că 13 rachete balistice lansate din Iran au intrat în spațiul aerian al țării. Zece dintre ele au fost interceptate și distruse, în timp ce alte trei au căzut în zone izolate, departe de localități.

Autoritățile iordaniene au precizat că nu au fost înregistrate persoane ucise sau rănite. Locuitorii din provinciile Aqaba și Mafraq au fost avertizați inițial în legătură cu posibilitatea căderii unor resturi de rachete, iar alerta a fost ulterior ridicată.

In response to U.S. airstrikes, Tomahawk cruise missile strikes, drone strikes, and ATACMS strikes on various cities in southern Iran, including Chabahar, Bandar Abbas, Konarak, and Jask, the IRGC launched a wave of ballistic missiles and drones towards U.S. military… pic.twitter.com/evbULGxYxL — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) September 1, 2026

Separat, armata din Kuwait a transmis că sistemele sale de apărare aeriană au reacționat la atacurile cu rachete iraniene în zorii zilei de miercuri. Mai multe explozii au fost raportate și în Bahrain, potrivit presei de stat iraniene. Donald Trump avertizase încă de marți după-amiază că Iranul va fi lovit din nou la un nivel „mult mai dur și mai intens” în cazul unei riposte.

Ambasada SUA avertizează asupra riscului unei noi escaladări

Misiunea SUA în Emiratele Arabe Unite a emis, pe 1 septembrie, o alertă de securitate în care avertizează că situația din Orientul Mijlociu rămâne „complexă”, cu risc de escaladare neașteptată. Cetățenilor americani li se recomandă vigilență sporită, verificarea permanentă a zborurilor și a eventualelor închideri de spațiu aerian, precum și evitarea manifestațiilor și a zonelor cu prezență masivă a poliției.

Security Alert: U.S. Embassy Abu Dhabi and U.S. Consulate General Dubai – September 1, 2026



Due to tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation.



Americans currently in the Middle East should exercise… pic.twitter.com/q2hqcCriUh — US Mission to UAE (@USAinUAE) September 1, 2026

Ambasada avertizează că Iranul și grupările care îl susțin ar putea viza interese americane din străinătate, inclusiv sedii, companii sau alte locuri asociate Statelor Unite. În cazul unui atac aerian, americanii sunt sfătuiți să stea departe de ferestre și suprafețe din sticlă și să urmărească instrucțiunile autorităților locale.

SUA au atacat sisteme de apărare, radare și infrastructură militară

CENTCOM a anunțat că forțele americane au început atacurile împotriva țintelor Gardienilor Revoluției la ora 16.00 GMT și că operațiunea a fost încheiată până miercuri dimineață. Printre țintele atacate s-au aflat sisteme iraniene de apărare aeriană, radare, instalații și echipamente maritime, capacități pentru amplasarea minelor și infrastructură de comunicații.

Noul val de atacuri a venit la numai câteva zile după primele lovituri americane cunoscute asupra Iranului de la sfârșitul lunii iulie. Forțele SUA atacaseră anterior două lansatoare de rachete de pe insula Larak, în Strâmtoarea Ormuz. Teheranul a răspuns atunci cu rachete lansate spre baze aeriene din Iordania și cu o dronă îndreptată spre Emiratele Arabe Unite.

Conflictul dintre SUA și Iran a reizbucnit

Statele Unite și Israelul au lansat pe 28 februarie atacuri de amploare împotriva Iranului. Teheranul a ripostat ulterior atacând Israelul, baze americane și state aliate din Golf. Conflictul a afectat grav și traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. În iunie, Statele Unite și Iranul au încheiat un acord cunoscut drept Memorandumul de înțelegere, menit să prelungească încetarea focului dintre cele două țări.

Acordul a expirat însă, iar ostilitățile au fost reluate. Iranul a atacat nave despre care susține că au încercat să traverseze Strâmtoarea Ormuz fără permisiunea sa, în timp ce Statele Unite au impus un blocaj naval asupra porturilor iraniene.

Washingtonul a impus noi sancțiuni Iranului

Pe 24 august, Washingtonul a anunțat și o nouă campanie de sancțiuni menită să izoleze și mai mult Iranul și să extindă sancțiunile secundare împotriva aliaților Teheranului. La o reuniune a miniștrilor de finanțe din G20, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că mai mulți aliați ai Washingtonului au transmis că sunt pregătiți să facă „tot ce este necesar” în privința sancțiunilor.

Oficialii iranieni au prezentat însă măsurile drept o continuare a politicii economice aplicate deja de Statele Unite. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat marți că, dacă Statele Unite vor reveni la respectarea acordului încheiat anterior, și Iranul este pregătit să procedeze la fel.

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