Mai multe explozii semnalate în sudul țării, lângă Bandar Abbas și insula Qeshm, în apropierea Strâmtorii Ormuz

„Astăzi, la ora 12:00 (16:00 GMT), forțele americane au început să lovească ținte ale Gărzii Revoluției din Iran”, a precizat Centcom, afirmând că acționează ca răspuns „la recentele atacuri ale Gărzii Revoluției împotriva navigației comerciale în Strâmtoarea Ormuz și împotriva militarilor americani desfășurați în regiune”.

Televiziunea de stat iraniană a relatat că s-au auzit mai multe explozii în sudul țării, lângă Bandar Abbas și insula Qeshm, în apropierea Strâmtorii Ormuz, o cale strategică pentru comerțul cu petrol, unde traficul maritim a scăzut considerabil după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie, potrivit AFP.

Ostilitățile SUA-Iran au fost reluate cu intensitate și pacea pare departe

Statele Unite au lansat duminică atacuri aeriene, primele din ultima lună, împotriva unor rampe de lansare situate pe o insulă iraniană.

Iranul a ripostat atacând cu rachete și drone ținte americane din Iordania și din Emiratele Arabe Unite, afirmând totodată, prin vocea președintelui său Massoud Pezeshkian, că nu dorește continuarea războiului.

Donald Trump (stânga, în prim-plan) și secretarul apărării Pete Hegseth (dreapta, în prim-plan) salută trupele în momentul repatrierii unor soldați americani uciși în războiul cu Iran Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a promis că va răspunde la aceste represalii, dar pare să fi exclus, deocamdată, reluarea unei operațiuni militare de amploare împotriva Iranului.

Washingtonul a promis, de asemenea, o campanie de „asfixiere” economică a Iranului, ale cărei contururi și ținte rămân de precizat.

Teheranul își pierde pârghiile de influență în Strâmtoarea Ormuz

Conflictul de șase luni dintre SUA și Iran ia o nouă turnură, iar controlul economic și militar al Washingtonului pare să schimbe balanța puterii în regiune. Deși Iranul părea inițial să fi câștigat războiul, acțiunile recente ale SUA îl plasează într-o poziție vulnerabilă, relatează CNN.

După o serie de atacuri aeriene intensive în februarie și martie 2026, urmate de o încetare temporară a focului în aprilie, conflictul a escaladat din nou în iunie, când Iranul a reluat atacurile asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz. Însă, din iulie, SUA au răspuns prin reimpunerea unei blocade asupra porturilor iraniene și sancțiuni stricte asupra exporturilor de petrol.

Potrivit Bloomberg, transporturile de petrol prin strâmtoare au revenit la două treimi din nivelurile anterioare războiului, stabilizând prețurile globale la energie.

„Presiunea se resimte acum mai mult asupra Iranului decât asupra SUA”, a raportat CNN. Pierderea capacității de a „ține ostatică” Strâmtoarea Ormuz ar diminua drastic influența Teheranului, iar regimul revoluționar s-ar confrunta cu noi provocări interne.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, blocat de la începutul operațiunii Epic Fury Foto: Getty Images

Criza economică din Iran se adâncește sub impactul inflației record și al prăbușirii rialului

Economia Iranului, deja slăbită de ani de sancțiuni, se află acum într-o situație critică. Fondul Monetar Internațional estimează o contracție economică de peste 5% în 2026, iar inflația a atins aproape 70%. Rialul iranian a pierdut masiv din valoare, iar prețurile bunurilor de bază au explodat. Un oficial al Ministerului Muncii din Iran a declarat că peste un milion de locuri de muncă au fost pierdute în primele trei luni de conflict.

În ciuda acestor dificultăți, liderii iranieni refuză să cedeze. Ministrul de Externe al Iranului, Seyed Abbas Araghchi, a afirmat recent că „blocada și sancțiunile sunt sortite eșecului, la fel ca toate campaniile anterioare”.

Libertatea a punctat șase consecințe care au schimbat regiunea și au afectat economia globală după 6 luni de război în Iran.

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