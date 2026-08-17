Memorandumul de înțelegere de la Islamabad, semnat pe 17 iunie, ar fi trebuit să permită redeschiderea Strâmtorii Ormuz și relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului, dar și continuarea negocierilor pentru semnarea unui acord de pace în termen de 60 de zile.

Iranul nu a respectat însă memorandumul, luând la țintă nave în Strâmtoarea Ormuz. Prin urmare, președintele american Donald Trump a ordonat reluarea bombardamentelor asupra obiectivelor strategice al regimului de la Teheran și reimpunerea blocadei asupra porturilor iraniene.

Forțele armate ale Teheranului au escaladat cu atacuri asupra bazelor americane din regiune, în timp ce rebelii din Yemen, forțele sale proxy, au reluat ostilitățile împotriva Arabiei Saudite, un aliat al SUA, și au amenințat cu închiderea Strâmtorii Bab el-Mandeb.

În prezent, administrația Trump pare să mizeze pe o tactică de sufocare economică a Iranului prin blocada navală și pregătirea unor noi sancțiuni, considerate fără precedent de secretarul Trezoreriei americane Scott Bessent.

Oficialul iranian a declarat pentru Reuters că regimul de la Teheran nu va aștepta la nesfârșit ridicarea blocadei și va trece la o „ofensivă completă” în câteva săptămâni dacă diplomația eșuează. Potrivit lui, ofensiva va avea drept obiectiv ruperea blocadei navale americane.

„În scurta perioadă de câteva săptămâni stabilită de Iran, toate prevederile acordului (din iunie – n.r.) trebuie implementate de către Statele Unite. Aceasta este o precondiție pentru noi negocieri”, a spus oficialul iranian, conform căruia părțile mediatoare vor transmite administrației Trump și statelor din regiune detalii despre termenul-limită stabilit de regimul de la Teheran.

Mai devreme, preşedintele american Donald Trump a amenințat că va ordona bombardamente asupra Omanului dacă se va pune „în calea” unui acord cu privire la Ormuz, în contextul în care sultanatul din sud-estul Peninsulei Arabe şi regimul de la Teheran negociază de câteva săptămâni – fără Statele Unite – în privința stabilirii unor rute de traversare a acestei strâmtori strategice.

Acum câteva zile, Donald Trump a susținut că va declara Strâmtoarea Ormuz drept „teritoriu al SUA”, în timp ce un viceministru iranian de externe a replicat că această cale maritimă „va fi deschisă și închisă doar la comanda Iranului”.

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