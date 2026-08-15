Progresele către negocieri de pace și traficul petrolier prin strâmtoarea strategică Ormuz au rămas blocate. „Această strâmtoare va fi deschisă și închisă doar la comanda Iranului și, atât timp cât nu acceptați realitatea înfrângerii și continuați să vă răsfățați cu fantezii, Iranul va continua să impună blocada”, a scris pe rețeaua X adjunctul ministrului iranian de Externe, Kazem Gharibabadi.

La rândul său, ministrul de Externe Abbas Araqchi a declarat că Iranul nu a decis să reia negocierile cu SUA. El a spus că Washingtonul trebuie să îndeplinească anumite condiții privind strâmtoarea pentru ca transporturile maritime să fie reluate pe această rută, prin care trecea înainte de război o cincime din petrolul mondial.

În replică, Donald Trump le-a cerut americanilor să accepte o creștere ușoară a prețurilor benzinei atât timp cât războiul continuă. El a precizat că „nu-şi va cere niciodată scuze” și că merită să crească preţurile la benzină susținând că face eforturi să împiedice Iranul să deţină o armă nucleară.

„Dacă trebuie să plătiţi puţin mai mult pentru benzină, amintiţi-vă că o faceţi pentru ca o ţară foarte rea să nu poată avea o armă nucleară. O ţară care, de fapt, este principalul stat sponsor al terorismului din lume. Nu vrem ca ei să aibă o armă nucleară. Aşa că amintiţi-vă acest lucru atunci când trebuie să plătiţi puţin mai mult”, a declarat Trump vineri, 14 august, la un miting politic desfășurat ziua precedentă în New York

„După ce terminăm de învins Iranul… foarte curând voi declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al Statelor Unite”, a mai susținut președintele SUA.

Jumătate de an de război între SUA și Israel vs Iran

Reamintim că războiul din Orientul Mijlociu a început pe 28 februarie. Israelul a anunţat atunci că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”.

Pe 1 martie, presa de stat iraniană a confirmat că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989, a fost asasinat în ziua precedentă, după atacurile cu rachete ale Israelului și SUA care au vizat reședința prezidențială din Teheran.

Pe 8 martie, Iranul l-a numit la conducere pe fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. Doar că, de atunci și până acum, Mojtaba Khamenei nu a apărut în public sau în apariții televizate în direct. Cu toate acestea, Iranul îi atribuie aproape zilnic declarații.

În privința Strâmtorii Ormuz, traficul comercial este restricționat din 28 februarie, după izbucnirea războiului. Iranul a preluat controlul asupra accesului în strâmtoare și a împiedicat reluarea traficului comercial obișnuit. Deși au existat tentative și acorduri temporare privind redeschiderea rutei, situația a rămas tensionată, iar strâmtoarea este în continuare închisă navigației comerciale obișnuite.

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