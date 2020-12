Potrivit sondajului IRES, 65% dintre români spun că vor petrece, în acest an, Crăciunul acasă, doar cu persoanele care locuiesc în aceeași gospodărie. Un sfert vor primi în vizită și prieteni sau rude, iar 5% spun că vor merge ei înșiși în vizită la rude sau prieteni. 7% dintre respondenți vor petrece Crăciunul singuri.

Tinerii între 18 și 35 de ani, dar și persoanele cu studii superioare sunt categoriile în care se regăsesc mai mulți respondenți care spun că vor primi în vizită rude sau prieteni, iar vârstnicii peste 65 de ani sunt cei care petrec în proporțiile cele mai ridicate Crăciunul în singurătate.

1 din 2 români spune că pandemia de COVID-19 i-a afectat planurile pentru Crăciunul din acest an, iar 43% dintre participanții la studiu susțin că le-au fost afectate planurile pentru Revelion.

În mod similar cu comportamentul de Crăciun, 63% dintre participanții la studiu declară că vor petrece seara dintre ani acasă, doar cu persoanele cu care locuiesc în aceeași gospodărie. De asemenea, 1 din 5 români va petrece Revelionul acasă, dar alături de rude sau prieteni, 5% vor merge ei înșiși în vizită la rude sau prieteni.

8% dintre români vor fi singuri. Spre deosebire de alți ani, doar 1 din 100 de români spune că își va petrece Revelionul la o cabană sau la un hotel.

Un sfert dintre participanții la studiu spun că vor avea musafiri de Crăciun. Dintre cei care vor primi anul acesta musafiri, chiar și în contextul pandemic, cei mai mulți îi vor avea drept oaspeți pe membri ai familiei extinse, 1 din 5 va primi prieteni, 9% vecini, iar 4% colegi de muncă.

Recomandări Antrenorul de volei din Medgidia care și-a hărțuit elevele mai mulți ani, trimis în judecată pentru pornografie infantilă și șantaj

Doar 2% dintre respondenţi spun că oferă daruri persoanelor nevoiaşe

83% dintre participanții la sondaj spun că se numără printre cei care obișnuiesc să facă daruri de Crăciun, iar 87% dintre aceștia spun că vor face cadouri și în acest an. Cei mai mulți oferă cadouri membrilor familiei cu care locuiesc (76%), rudelor (39%), prietenilor (15%), mai puțin colegilor (5%) sau vecinilor (4%). 2% dintre persoanele participante la studiu spun că obișnuiesc să ofere daruri persoanelor nevoiașe.

Hainele și încălțămintea (45%), alături de jucării (39%), produse cosmetice/parfumuri (35%) și bani (23%) sunt cel mai frecvent oferite cadouri. Acestea sunt urmate de electrocasnice (13%), dulciuri (12%), cărți (12%), electronice (11%) sau bijuterii/accesorii/ceasuri (11%).

În acest an, pentru cadourile de Crăciun, românii se îndreaptă spre supermarket sau hypermarket (35%), dar și spre magazinele online (31%), sau malluri (28%). Aproape 1 din 5 români cumpără cadouri de la magazine mici/de cartier și doar 6% direct de la micii producători sau de la business-uri locale.

Jumătate dintre români cheltuie pentru Crăciunul din acest an cel mult 1.000 de lei

Jumătate dintre participanții la sondaj alocă cel mult 1.000 de lei pentru Crăciunul din acest an, suma incluzând cadouri, brad, pregătirea mesei etc. Un sfert alocă cel mult 500 de lei, iar alt sfert între 501 și 1.000 de lei. 7% au prevăzut un buget între 1.001 lei și 1.500 de lei, iar 14% între 1.501 și 2.000 de lei. 1 din 10 români spune că alocă pentru Crăciunul din acest an sume de peste 2.500 de lei.

Recomandări 5 subiecte fierbinți ale zilei, comentate acid de Costi Rogozanu: de la Șoșoacă la vaccinarea lui Iohannis

1 din 10 români spune că pentru Crăciunul din acest an își dorește sănătate sau să dispară pandemia.

Doar pentru cadouri, bugetul de Crăciun arată astfel: jumătate dintre cei care vor oferi cadouri în acest an spun că au alocat sume între 101 și 700 de lei, 1 din 5 a prevăzut sume cuprinse între 701 și 1.000 de lei, iar 13% susțin că suma depășește 1.900 de lei. 5% dintre cei chestionați au declarat că vor cheltui cel mult 100 de lei pentru cadouri în acest an.

PARTENERI - GSP.RO MONSTRUL din Egipt e Mr. Olympia 2020! Ce premieră istorică a stabilit

PARTENERI - PLAYTECH Lovitura CRUNTĂ primită acum de Diana Șoșoacă. Nu mai are SCĂPARE, totul e clar din acest moment

HOROSCOP Horoscop 22 decembrie 2020. Balanțele ar trebui să evite orice decizie care are legătură cu împrumuturile

Știrileprotv.ro Ce pedeapsă riscă românul găsit vinovat pentru moartea celor 39 de vietnamezi din “camionul morții”

Telekomsport FOTO | Două vedete, în pat cu aceeşi femeie. Fotografiile au căzut dintr-o biblie donată