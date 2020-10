Irina Loghin, dezvăluiri sincere după ce s-a vindecat de COVID-19. Cum s-a infectat artista. “A venit o prietenă din Basarabia și…”

“A venit o prietenă din Basarabia și a doua zi după ce a venit la mine s-a întâlnit cu cineva în oraș și a venit înghețată. Și nu se simțea bine după și am mers să facem testul.

Amândouă am ieșit pozitiv. Când am făcut testul, așa am aflat că am coronavirus. Nu am avut niciun simptom. Au venit soțul și fiul meu de la munte și au ieșit și ei pozitiv. Și nici prietena mea nu și-a pierdut mirosul. Ea a trebuit să mai rămână internată că se simțea rău”, a povestit Irina Loghin la Pro TV.

A fost acuzată că a primit bani să spună că are COVID-19

Irina Loghin a avut norocul să aibă o formă ușoară a bolii, dovedindu-se asimptomatică, la fel ca și soțul și fiul ei. Drept urmare, artista a stat în spital doar 4 zile, după care s-a tratat acasă.

“M-am internat imediat, nu am stat. Mi-au ieșit toate analizele normale. La un moment dat, doctorița a venit și mi-a zis că am analizele normale. Am o vârstă, m-am speriat.

Nu este plăcut să stai internat în spital. Nu ieșeam de pe holul respectiv, vedeam doar geamul deschis, atât. Am avut noroc de un personal medical foarte bun.

Eu m-am bucurat că nu am avut simptome și m-am simțit foarte bine, nu mi-am pierdut gustul sau mirosul”, a mai spus Irina Loghin.

“M-au întrebat câți bani mi-au dat să zic că am coronavirus. Este o greșeală. M-au sunat o grămadă de oameni să mă întrebe”, a declarat artista.

Citeşte şi:

Imunizare în masă la Spitalul de Urgență Suceava. Manager: ”75-80% dintre angajați au făcut boala COVID în valul întâi!”

Un bărbat care a traficat zeci de fete în România povestește cum le racola și le obliga să se prostitueze: ”De multe ori le vindea familia”

Pelerinajul de Sfântul Dumitru, în discuții. Șeful guvernului: “Vom discuta cu reprezentanții BOR. Oamenii se iau după ce spun preoții”

PARTENERI - GSP.RO Anunțul șoc făcut de Becali după ce mama lui s-a vindecat de Covid. Ce medicamente neaprobate a folosit în tratament: „Bă, nu trece cu paracetamol”

PARTENERI - PLAYTECH Cu câți bani trăiesc lunar Adriana Iliescu și fata ei. Care este adevărul, de fapt, despre Eliza

HOROSCOP Horoscop 16 octombrie 2020. Balanțele au nevoie de o binemeritată schimbare, fie ea și una discretă

Știrileprotv.ro Ordonanța pregatită de Guvern, după a doua zi cu peste 4.000 de cazuri de coronavirus în România

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021