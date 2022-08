Jihadul Islamic a declarat că unul dintre liderii săi de rang înalt, Tayseer Al Jabari, a fost ucis într-un atac israelian. El a fost comandant în Brigada Quds, aripa armată a Jihadului Islamic, a spus grupul, și membru al Consiliului militar al acesteia.

Ministerul palestinian al Sănătăţii a transmis că cel puţin şapte persoane au fost ucise, inclusiv o fetiţă de cinci ani, iar alte 40 au fost rănite.

Atenție, imaginile conțin scene dure și vă pot afecta emoțional!

Gaza is under attack now! pic.twitter.com/h894wwty1S