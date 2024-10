UPDATE 07:50 – Armata israeliană a declarat, după mai multe ore, că a încheiat atacul asupra zonelor de fabricare a rachetelor și sistemelor de apărare aeriană din Iran, în timp ce se aud explozii în jurul Teheranului și în orașul din apropiere Karaj.

„Pot confirma acum că am încheiat răspunsul israelian la atacurile Iranului împotriva Israelului. Am desfășurat lovituri țintite și precise asupra țintelor militare din Iran – zădărnicind amenințările imediate la adresa statului Israel”, a declarat purtătorul de cuvânt al IDF, Daniel Hagari, într-o postare pe X.

Armata israeliană spune că atacurile sale împotriva apărării antiaeriene a Iranului de sâmbătă i-au oferit mai multă libertate de a opera deasupra Iranului.

„Acum, statul Israel are o libertate mai largă de acțiune în aer și asupra Iranului ”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei R-Adm Daniel Hagari, citat de Agenția France-Presse, într-un briefing televizat.

SUA au cerut Iranului să nu mai atace Israelul, pentru a întrerupe violența după atacurile aeriene ale Israelului asupra țintelor militare iraniene, ca ripostă.

„Îndemnăm Iranul să-și înceteze atacurile asupra Israelului, astfel încât acest ciclu de lupte să se poată termina fără escaladare ulterioară”, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA, Sean Savett, potrivit Reuters.

Atacurile au avut loc în provinciile Teheran, Khuzestan şi Ilam.

Știrea inițială

Mai multe explozii au fost raportate deasupra capitalei Teheran, în primele ore ale dimineții de sâmbătă, în timp ce avioanele israeliene au atacat ceea ce au fost descrise drept „ținte militare” în Iran.

Televiziunea de stat din Iran a raportat mai multe explozii puternice auzite în jurul Teheranului, conform agenției Reuters. Nu a existat niciun comentariu oficial despre sursa exploziilor.

IDF a confirmat că au atacat Iranul

Într-o declarație, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), armata țării, au confirmat că au început să lanseze atacuri împotriva Iranului.

„Ca răspuns la lunile de atacuri continue din partea regimului din Iran împotriva statului Israel — în acest moment, Forțele de Apărare ale Israelului desfășoară atacuri precise asupra unor ținte militare în Iran”, a declarat IDF într-un comunicat postat pe X.

Atacurile erau așteptate pe scară largă, ca o ripostă la o serie de lansări de rachete din partea Iranului pe 1 octombrie, când aproximativ 180 de rachete balistice au fost lansate asupra Tel Avivului și a unor baze aeriene militare din Israel.

Deși multe dintre rachete au fost doborâte, zeci au reușit să lovească baza aeriană Nevatim, demonstrând că Iranul ar putea pătrunde cel puțin parțial în sistemele sofisticate de apărare aeriană ale Israelului, chiar și în unele dintre cele mai bine protejate locații ale țării.

Joe Biden: Israelul nu ar trebui să vizeze instalațiile nucleare sau petroliere iraniene

Președintele american Joe Biden a declarat că Israelul nu ar trebui să vizeze instalațiile nucleare sau petroliere iraniene, pentru a evita escaladarea conflictului care ar putea duce la un război direct între Iran și Israel.

Înainte ca Israelul să lanseze atacurile aeriene sâmbătă dimineață, Teheranul a avertizat că va răspunde militar la orice atac.

În declarația sa, armata israeliană a spus că atacurile reprezintă o ripostă la o serie de atacuri asupra Israelului, inclusiv raidul din 7 octombrie al grupării Hamas, o grupare sprijinită de Iran și cu baza în Gaza, care a dus la moartea a peste 1.200 de israelieni.

Israel a răspuns lansând un război în Fâșia Gaza, care a devastat regiunea și a lăsat peste 40.000 de morți.

De asemenea, Israelul a desfășurat operațiuni terestre împotriva Hezbollah, o altă grupare sprijinită de Iran, în Beirut și sudul Libanului, și a atacat ținte în mai multe țări din Orientul Mijlociu despre care susține că sunt sprijinite de Iran.

„Regimul din Iran și împuterniciții din regiune au atacat neîncetat Israelul din 7 octombrie — pe șapte fronturi — inclusiv atacuri directe de pe teritoriul iranian. Ca orice alt stat suveran din lume, statul Israel are dreptul și datoria de a răspunde”.

Ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, a declarat săptămâna trecută că inamicii vor „plăti un preț greu” pentru încercarea de a face rău Israelului.

SUA, informată cu puțin timp înainte ca Israelul să atace Iranul

Fox News a informat, vineri, că administrația de la Casa Albă a fost informată cu puțin timp înainte ca Israelul să lanseze atacuri aeriene asupra Iranului.

Washingtonul încearcă să prevină o extindere suplimentară a conflictului. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat miercuri că represaliile Israelului nu ar trebui să conducă la o escaladare mai mare.

Israelul este angajat de un an într-un război împotriva Hamasului în Fâşia Gaza, după atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene pe teritoriul israelian din 7 octombrie 2023, iar, din 30 septembrie, într-o ofensivă terestră împotriva Hezbollahului libanez pro-iranian în sudul Libanului.

