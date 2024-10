Președintele israelian Isaac Herzog a susținut că va „lăsa loc doliului național”, în vreme ce liderul armatei, Herzi Halevi, a susținut că își va analiza profund sufletul, iar armata israeliană a făcut publice imagini inedite din timpul atacului din 7 octombrie, existând încă multe întrebări cu privire la haosul și agitația din acea zi.

„A trecut un an de când viața s-a oprit, cerul s-a întunecat și cu toții am fost martorii cruzimii monstruoase a inamicului care a încercat să distrugă poporul evreu, statul Israel și societatea israeliană”, a declarat în cursul zilei de duminică, 6 octombrie, Herzog.

„Suntem cu toții încă îndurerați și încercăm să facem loc pentru doliu național, pentru lacrimile provocate de dezastrul teribil care ne-a lovit”, a mai adăugat președintele Israelului, anunțând o vizită de trei zile în comunitățile de la granița cu Gaza devastate de atac. „Promit – vom reconstrui și vom reface totul din nou, iar această reconstrucție nu va fi completă până când ostaticii nu se vor întoarce acasă”, a mai spus acesta.

De asemenea, liderul armatei a susținut că ziua de 7 octombrie nu este doar una „de comemorare”, „ci și o zi care îndeamnă la o profundă analiză interioară. Pentru a recunoaște eșecurile și a învăța din ele, examinând în același timp provocările, cele care au fost și cele care urmează să vină”.

Herzi Halevi a susținut că „războiul complex, pe mai multe fronturi” pe care-l poartă țara din Orientul Mijlociu este unul „pentru dreptul nostru de a fi un popor liber” pe propriul pământ.

„Ziua în care am eșuat”

„De un an, ne aflăm în mijlocul unui război complex, pe mai multe fronturi, cu multe realizări semnificative și ample. Ne așteaptă încă multe provocări. Soldații IDF sunt desfășurați și luptă cu îndârjire pe toate fronturile, fără oprire”, a scris el într-o misivă către trupe.

„A trecut un an de la 7 octombrie, ziua în care am eșuat în misiunea noastră de a proteja cetățenii statului Israel. Suntem acum în cele zilei ale penitenței, între Roș Hașana și Yom Kippur”, a mai spus el. „Nu ne oprim – luptăm, ne informăm, învățăm și ne îmbunătățim. Distrugem capacitățile inamicilor noștri și ne vom asigura că aceste capacități nu sunt refăcute, astfel încât 7 octombrie să nu se mai repete niciodată”.

Înainte de împlinirea unui an de la atacul Hamas, Forțele de apărare ale Israelului au făcut publice imagini inedite din timpul bombardamentului. În primul material video pot fi văzute trupe din unitatea de elită Multidimensională, cunoscută drept și „Ghost”, care este desfășurată în kibuțul Re’im în dimineața zilei de 7 octombrie.

The Israeli military released new footage of fighting that occurred on October 7. This footage shows the Multidimensional Units battle against terrorists on October 7th in Kibbutz Re'im. pic.twitter.com/s7787bUzTS — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 6, 2024

În timpul confruntării cu zeci de teroriști ai Hamas, comandantul unității, Roi Levy, 44 de ani, a fost ucis, împreună cu un alt ofițer, Yotam Ben Bassat, în vârstă de 24 de ani.

Al doilea videoclip

În al doilea clip video, făcut public în cursul zilei de duminică, sunt prezentate imagini de la scena luptei de la secția de poliție din Sderot, după ce luptătorii Hamas au preluat controlul asupra clădirii, ucigând mai mulți ofițeri.

🚨BREAKING🚨 The IDF releases never-before-seen footage and images from 10/7. What you see below is from the fight over the police station in Sderot. pic.twitter.com/8SObjj6tgf — Raylan Givens (@JewishWarrior13) October 6, 2024

Videoclipul a fost realizat din tancul comandantului de la acea vreme al Brigăzii 401 Blindate, Benny Aharon, a susținut IDF.

Postul de știri Channel 12 a difuzat duminică imagini needitate ale ororilor săvârșite în locuința lui Gil Taasa, un pompier care trăia în comunitatea Netiv Ha’asara.

Videoclipul îi arată pe Gil Taasa și pe doi dintre copii săi alergând spre adăpostul antiatomic din curtea din spate, în timp ce sirenele de rachete sunau dimineața devreme. Ulterior, în imagini pot fi văzuți teroriști care dau buzna în curtea din spate și aruncă o grenadă în interiorul adăpostului. Bărbatul sare pe grenadă și este ucis, salvând viețile copiilor săi, Koren și Shay, care s-au ales cu răni în urma incidentului. Teroriștii îi forțează pe copii să se întoarcă în casă, unde unul dintre ei scotocește prin frigider, ignorând rugămințile copiilor care sângerau.

מלוכדים News: שנה לטבח! הבית שהפך לסמל הזוועות • התיעוד מבית משפחת תעסה וגבורת האב שהציל את ילדיו pic.twitter.com/lnvisCcf5Q — ישראלי News (@Israeli1News) October 6, 2024

După ce teroriștii au plecat, cei doi copii au fugit la mama lor – Sabine – care nu mai forma un cuplu cu Gil Taasa și locuia în apropiere. În cele din urmă, aceștia au scăpat cu viață, însă fiul mai mare, Or, a fost ucis în aceeași zi, pe plaja Zikim, unde se afla la pescuit cu prietenii.

„Are nevoie de mine 24/7”

Imaginile din interiorul casei Taasa au fost incluse în materialul IDF cu atrocitățile comise de Hamas, prezentat jurnaliștilor locali și internaționali în săptămânile și lunile care au urmat atacului Hamas. Acesta nu a fost difuzat în Israel până în luna martie a anului în curs, când programul de investigații Uvda al Channel 12 a publicat secvențe din acest material.

Deși în primă fază nu a fost de acord cu publicarea imaginilor, Sabine a vrut ca videoclipul să „vadă lumina zilei” pentru ca lumea să fie informată cu privire la atrocități.

Vorbind în cadrul unei reuniuni a Comitetului Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile copilului de la Geneva, luna trecută, Sabine a spus că fiul ei cel mic, Shay, nu mai vede cu un ochi în urma atacului și „nu poate dormi fără mine. Are nevoie de mine 24/7”.

În urmă cu o lună, Forțele de apărare ale Israelului au transmis că l-au ucis pe Ahmed Fawzi Nasser Muhammad Wadiyya, cel care a coordonat masacrul din Netiv Ha’asara și care a intrat în casa familiei Taasa.



