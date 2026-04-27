14 morți, printre care doi copii, după atacuri asupra unor sate din Liban

Loviturile au avut loc în sudul țării, într-un moment în care Israelul și Libanul se află încă sub un armistițiu fragil, intrat în vigoare pe 16 aprilie și prelungit săptămâna trecută cu încă trei săptămâni. Fumul gros a fost văzut ridicându-se din orașul Arnoun, după un atac aerian israelian.

Înaintea atacurilor, un purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene a emis avertismente de evacuare pentru mai multe sate din sudul Libanului. Locuitorilor li s-a transmis că „trebuie să evacueze” imediat zonele vizate și că rămânerea lor acolo „le-ar pune viața în pericol”.

Israelul spune că a atacat poziții Hezbollah

Armata israeliană a anunțat ulterior că a efectuat „atacuri de artilerie și aeriene” în sudul Libanului. Potrivit IDF, loviturile au vizat membri Hezbollah și locuri folosite de grupare pentru a pregăti atacuri împotriva soldaților israelieni.

Israelul susține că unele dintre aceste poziții erau folosite pentru a avansa atacuri împotriva militarilor săi. Hezbollah, grupare susținută de Iran, și Israelul se acuză reciproc de încălcarea armistițiului de la intrarea acestuia în vigoare.

IDF a mai anunțat că un soldat israelian de 19 ani a fost ucis, iar alți șase au fost răniți într-un atac cu drone Hezbollah în Liban. Separat, armata israeliană a transmis că Hezbollah a lansat trei drone spre Israel, dar acestea au fost interceptate de aviația israeliană înainte să treacă granița.

Netanyahu: „Hezbollah dezintegrează armistițiul”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, într-o ședință de guvern, că armata israeliană este „activă și acționează cu forță” în Liban. El a acuzat Hezbollah că prin acțiunile sale „dezintegrează armistițiul”.

„Acționăm cu fermitate, conform regulilor pe care le-am convenit cu Statele Unite și, întâmplător, și cu Libanul. Aceasta înseamnă libertate de acțiune, nu doar pentru a răspunde atacurilor, ceea ce este evident, ci și pentru a contracara amenințările imediate și, de asemenea, pentru a neutraliza amenințările emergente”, a spus Netanyahu, potrivit sursei citate.

Potrivit acordului de armistițiu, Israelul își păstrează „dreptul de a lua toate măsurile necesare în autoapărare, în orice moment, împotriva atacurilor planificate, iminente sau în curs de desfășurare”.

Atacurile au venit după noi acuzații între Israel și Hezbollah

Loviturile de duminică au venit după ce armata israeliană a anunțat că a atacat peste noapte „structuri militare” ale Hezbollah. Israelul a acuzat gruparea că a lansat două drone explozive spre teritoriul israelian.

Sâmbătă, Netanyahu a ordonat armatei israeliene să „atace energic țintele Hezbollah” din Liban. În aceeași zi, cel puțin șase persoane au fost ucise în atacuri în sudul Libanului.

De la începutul armistițiului, cele două părți au raportat mai multe atacuri reciproce. Israelul acuză Hezbollah că folosește încetarea focului pentru a se regrupa și a pregăti noi atacuri, în timp ce Hezbollah acuză Israelul că lovește în continuare Libanul și încalcă acordul.

Iranul încearcă să redeschidă calea negocierilor cu SUA

În paralel, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, s-a întors duminică în Pakistan pentru a prezenta cadrul Teheranului privind reluarea negocierilor de pace cu Washingtonul.

Președintele american Donald Trump a prelungit săptămâna trecută armistițiul dintre cele două țări, care urma să expire pe 22 aprilie, pentru a permite continuarea discuțiilor.

Araghchi s-a aflat și sâmbătă la Islamabad, într-un turneu regional în care a discutat cu mediatorul pakistanez. După plecarea lui Araghchi spre Oman, Trump a anunțat că anulează o deplasare planificată la Islamabad a trimisului special Steve Witkoff și a ginerelui său, Jared Kushner.

Casa Albă a transmis că Iranul a dorit să discute. Teheranul a insistat însă că nu au fost programate negocieri directe cu Statele Unite.

Araghchi a spus sâmbătă că Teheranul „încă nu a văzut” dacă Washingtonul este serios în privința diplomației. Ministrul iranian de externe urmează să se întâlnească luni, la Moscova, cu președintele rus Vladimir Putin.

Iranul propune un acord, dar mută negocierile pe mai multe fronturi

Iranul a transmis Statelor Unite o propunere pentru redeschiderea Strâmtoarea Hormuz și încheierea războiului, însă în paralel își întărește poziția diplomatică prin contacte cu aliați-cheie, inclusiv Rusia

Întâlnirea dintre Abbas Araghchi și Vladimir Putin este importantă pentru că Iranul încearcă să își consolideze sprijinul politic înaintea unor posibile discuții cu Statele Unite. Moscova rămâne un actor-cheie pentru Teheran, mai ales atunci când negocierile cu Washingtonul sunt blocate sau se poartă prin intermediari.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

