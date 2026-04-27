Iranul propune un acord, dar mută negocierile pe mai multe fronturi

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a avut o serie de întâlniri rapide în Oman și Pakistan, iar următoarea oprire este la Moscova, unde urmează să discute cu președintele Vladimir Putin. În Oman, discuțiile au vizat securitatea în strâmtoare și soluții pentru reluarea transportului maritim. Araqchi a transmis că se caută „modalități de a asigura un tranzit sigur, în beneficiul tuturor”.

În Pakistan, au fost discutate detalii concrete despre propunerea transmisă SUA, inclusiv un posibil nou regim juridic pentru Strâmtoarea Hormuz, compensații și garanții de securitate.

Vizita din Rusia este însă cea mai importantă. Teheranul caută sprijin politic și strategic pentru a-și întări poziția în negocieri.

Trump: „Dacă vor să vorbească, ne pot suna”

Președintele Donald Trump a reacționat direct la ideea negocierilor, dar a transmis că inițiativa trebuie să vină din partea Iranului, mai scrie Reuters.

„Dacă vor să vorbească, pot veni la noi sau ne pot suna. Există un telefon”, a spus Trump.

El a reiterat condiția esențială că Iran nu trebuie să dețină arme nucleare.

„Este foarte simplu: nu pot avea o armă nucleară, altfel nu există niciun motiv să se întâlnească,” a spus liderul de la Casa albă, care mai susține că un stat militar „fantomă” preia controlul în Iran.

De ce este Strâmtoarea Ormuz atât de importantă

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume. Aproximativ o cincime din petrolul global trece prin această zonă.

Iranul a restricționat traficul, iar SUA au răspuns cu o blocadă asupra porturilor iraniene. Rezultatul a fost imediat: creșterea prețurilor petrolului și tensiuni pe piețele financiare. Controlul asupra acestei rute îi oferă Iranului un avantaj major în negocieri.

Iranul cere ridicarea blocadei înainte de orice acord

Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a transmis clar că nu va accepta negocieri sub presiune. El i-a spus premierului pakistanez Shehbaz Sharif că SUA trebuie mai întâi să ridice blocada navală pentru ca discuțiile să avanseze.

Iranul insistă și asupra dreptului de a îmbogăți uraniu în scopuri civile, în timp ce SUA și aliații lor suspectează că programul ar putea avea scop militar.

Războiul început pe 28 februarie, după atacurile americano-israeliene asupra Iranului a provocat mii de victime și a afectat economia globală. Deși atacurile s-au redus, nu există încă un acord clar de pace. Dar strategia Iranului arată că negocierile nu se duc doar între Teheran și Washington.

Iranul încearcă să își consolideze poziția prin Rusia și alți parteneri regionali, în timp ce SUA încearcă să limiteze influența Teheranului în regiune și programul său militar.

