IDF a precizat, într-o declarație publicată pe rețeaua X, fostul Twitter, că a atacat „centrale electrice și un port maritim, care sunt folosite pentru a importa petrol”.

„Astăzi (duminică), în timpul unei operațiuni aeriene extinse, (…) zeci de avioane IAF – inclusiv avioane de luptă, avioane de realimentare în aer și avioane de informații – au lovit ținte militare aparținând regimului terorist Houthi în zonele Ras Isa și Hudaydah din Yemen. Țintele au inclus centrale electrice și un port maritim utilizat pentru importul de petrol, care au fost folosite de regimul terorist Houthi pentru a transfera arme iraniene în regiune, pe lângă provizii militare și petrol”, se precizează în comunicatul armatei israeliene.

