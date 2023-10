Potrivit BBC, aeroporturile din Damasc și Alep din Siria se ocupă doar de aviația civilă, dar găzduiesc și baze militare, care ar fi puncte de tranzit pentru armele iraniene trimise către gruparea Hezbollah, care atacă din Liban poziții israeliene.

Israelul a desfășurat în numeroase ocazii, în ultimii ani, atacuri aeriene împotriva a ceea ce a descris drept ținte legate de Iran din Siria, inclusiv împotriva aeroporturilor din Alep și Damasc.

O sursă militară siriană, citată de agenția de presă de stat SANA, a precizat că „rafale de rachete” au lovit cele două aeroporturi în același timp, în ceea ce el a spus că este o încercare de a distrage atenția lumii de la războiul Israelului cu gruparea Hamas din Gaza.

Presa de stat a declarat că pistele de aterizare au fost avariate atât pe aeroporturile din Damasc, cât și pe cele din Alep, iar zborurile vor fi deviate către Latakia, un oraș din nord-vestul Siriei.

Damascus and Aleppo airports were hit by strikes



AlMayadeen TV channel reported that the strikes were carried out by Israel, emphasizing that Syrian air defenses were able to repel the attack. Nevertheless, the runways were still damaged.



