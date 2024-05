Hamas a difuzat o înregistrare video în care a susținut că Nadav Popplewell, bărbatul de 51 de ani care a fost luat ostatic acum 7 luni din comunitatea Kibbutz Nirim din sudul Israelului, a murit după ce a fost rănit într-un atac israelian în Gaza.

„A murit pentru că nu a primit îngrijiri medicale în unități medicale din cauza distrugerii de către inamic a spitalelor din Gaza”, a susținut purtătorul de cuvânt al Hamas, Abu Ubaida.

Sâmbătă dimineață, Hamas a difuzat o primă înregistrare video cu prizonierul, aflat în fața unui perete alb, cu o vânătaie la ochiul drept, spunându-și numele. Nu s-a precizat însă când a fost făcută filmarea care durează 11 secunde.

BREAKING: as the IDF continued to advance towards Rafah, Hamas released another hostage video, as theyve done with each time Israeli forces got closer to the area, in an attempt to psychologically terrorize Israelis and stop the IDF.



The video shows Nadav Popplewell, 51, who… pic.twitter.com/qEVObgOZsk