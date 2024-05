Adresându-se jurnaliștilor în sudul Israelului, în apropierea frontierei cu Gaza, joi seara, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că va discuta în curând cu ministrul apărării Yoav Gallant pentru a lămuri declarațiile acestuia.

Cu o zi înainte, Gallant a cerut public excluderea Israelului dintr-o administrație militară sau civilă în Gaza și a propus ca enclava să fie guvernată de „entități palestiniene” și alți „actori internaționali” odată cu eliminarea mișcării islamiste Hamas și a aliaților acesteia.

Întrebat dacă mai are încredere în Gallant și dacă mai poate lucra cu el, Netanyahu a răspuns laconic: „Dacă vă referiți la ce a spus ieri (miercuri – n.r.) ministrul apărării, atunci am să-i spun inițial în față ceea ce am să-i spun, nu aici”.

Premierul israelian a reiterat că nu poate lăsa Autoritatea Palestiniană să revină la guvernare în Gaza „după tot ce s-a întâmplat”. Ar fi „o recompensă pentru terorism”, a insistat el.

Dezacordurile dintre Netanyahu și Gallant au ajuns în spațiul public după ce premierul israelian a respins orice discuție asupra „zilei de după” în Gaza, estimând că aceasta nu are sens atât timp cât Hamas nu este învins, notează The Times of Israel.

„Mă opun cu tărie ca Hamastan să fie înlocuit de Fatahstan”, a spus Netanyahu, referindu-se la Fatah, partidul președintelui Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas.

El a acuzat că Autoritatea Palestiniană „finanțează terorismul, sprijină terorismul, face educație despre terorism și desfășoară o campanie globală împotriva noastră (israelienilor – n.r.) – la Curtea Internațională de la Haga și în toate instituțiile ONU care încearcă să ne sufoce”.

Ca urmare a declarațiilor lui Gallant, deputații israelieni de dreapta i-au cerut lui Netanyahu să-l demită din funcția de ministru al apărării.

Un grup de israelieni de dreapta a organizat joi seara un protest în fața cartierului general al armatei, la Tel Aviv, cerând demiterea lui Gallant. Câțiva manifestanți purtau steaguri ale Likud, partidul lui Netanyahu, din care face parte și Gallant.

Pe de altă parte, Benjamin Netanyahu a apreciat joi că ofensiva de la Rafah este „critică”. „Această bătălie, din care sunteți parte integrantă, este o bătălie care va decide multe lucruri în această campanie”, a spus premierul israelian, explicându-le soldaților că Rafah poate fi un colac de salvare pentru Hamas.

