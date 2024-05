Alexia și Aris Eram au acceptat provocarea de a-și testa cunoștințele dobândite în clasele primare, alături de copii de clasa a V-a și vin în platoul „Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?”, astăzi, de la ora 18.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

În ediția de astăzi, alături de Andrei Aradits vor fi frații Eram, Alexia și Aris, care au făcut o echipă extraordinară în cadrul quiz show-ului: „M-am simțit foarte bine la filmări, unde am trăit, din nou, emoțiile din școală, când profesorii mă scoteau la tablă, iar eu trebuia să dau răspunsul corect. Experiența a fost cu atât mai interesantă, cu cât am participat alături de fratele meu și, ca de fiecare dată, am făcut o echipă extraordinară!”, a mărturisit Alexia.

Și pentru Aris, participarea la emisiune a fost una extrem de interesantă și, totodată, emoționantă: „Elevii au fost foarte simpatici, cu o energie debordantă și ne-au ajutat să luptăm pentru o cauză bună!”

Aris Eram a fost exmatriculat din liceu

Până acum câțiva ani, Andreea Esca a preferat să nu își expună public copiii. După ce au împlinit 18 ani, Alexia și Aris au început să apară alături de mama lor celebră, au pozat chiar și pentru coperta revistei VIVA!

Amândoi au studiat la Liceul Francez Anna de Noailles, liceu pe care cei doi l-au descris ca fiind unul foate strict. „Dacă aveam trei absențe sau întârzieri nemotivate aveam detenție sâmbăta. Am ajuns o dată, dar nu pentru întârziere, alte lucruri. Ne dădeau teme, lucruri de făcut care aveau legătură cu greșeala pe care ai făcut-o, ca să o înțelegi”, a explicat Alexia Eram, în podcastul „Badassmom”, conform unica.ro.

Ea a fost completată de Aris, care a mărturisit pentru prima dată că a fost exmatriculat din liceu o săptămână. „Mai rău decât detenția este să fii exmatriculat. Am fost exmatriculat o săptămână. Mi se pare o prostie pentru că nu faci nimic. Nu-ți dau nicio temă, nu faci nimic. Mie nu mi-au dat nimic. Eu eram foarte fericit”, a povestit Aris Eram.

„E amuzant. O povestesc, e tare. Aveam un spray cu piper, nu mai știu de ce l-am cumpărat. Cum nu-l foloseam, i-am zis unui prieten să mergem în baia școlii să-l încerce el. Am mers cu câțiva prieteni, haha, prietenul dă cu spray puțin. Ieșim tușind puțin, ne ducem la oră”, a zis el.

Și a continuat: „Mergem la oră și prietenul meu se duce la baie. Se întoarce stresat. A văzut profesori de fizică și științe care intrau cu mască de gaze. (…) Eram superstresat. Am dat două spray-uri, dar era foarte puternic.

A intrat diriginta în clasa noastră, ne-a scos de acolo, zici că eram la poliție, ne-au luat separat să ne întrebe. Ziua următoare s-au închis toate băile, pentru că a intrat în aerisire, și am fost exmatriculat o săptămână”.

