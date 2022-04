„Imaginile și mărturiile din Ucraina sunt îngrozitoare. Forțele ruse au comis crime de război împotriva unei populații civile lipsite de apărare. Condamn cu fermitate aceste crime de război”, a precizat Yair Lapid.

Israel for the first time clearly accuses Russia of war crimes in Ukraine. https://t.co/l09pYTu9tI