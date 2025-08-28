Căutările nu au dat niciun rezultat

S-a dat alarma, din nou, la Silistra, în Bulgaria, după ce un bărbat a susținut că a văzut animalul periculos în apropierea frontierei.

Guvernatorul regiunii Silistra a trimis imediat echipe în teren, însă în urma verificărilor nu au fost descoperite urme sau indicii privind prezența felinelor.

În zonă a fost coonvocat un grup de lucru, în urma sesizări făcute privind prezența unei pantere negre în apropiere de Tutrakan. Guvernatorul regional, Iliyan Velikov, a confirmat că un cetățean a raportat că a văzut prădătorul – neobișnuit pentru zonă – luni după-amiază, între satele Shumenci și Bogdantsi.

Prezența poliției a fost observată în regiune în aceeași seară, deși verificările inițiale nu au dat la iveală urme ale animalului.

Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de alerte similare din nordul Bulgariei din ultimele luni, inclusiv observări în apropierea Platoului Șumen și a satului Mutnitsa. Experții notează că așa-numita „panteră neagră” nu este o specie separată, ci probabil un leopard melanistic – un prădător nocturn evaziv care preferă habitatele stâncoase.

Ar fi fost văzută și la Giurgiu

Pantera neagră, a cărei prezență a fost semnalată în urmă cu 2 luni pe teritoriul Bulgariei, aproape de granița cu România, la Ruse, ar fi fost văzută în România, pe 30 iunie.

Autoritățile române au informat faptul că a fost primit un apel la 112 care anunța că un astfel de animal a fost văzut în cartierul Istru, din municipiul Giurgiu. Jandarmii care s-au deplasat de urgență în zonă nu au găsit felina.

După ce a fost observată și căutată timp de peste o săptămână în zona orașului Șumen, agenția de presă Novinite din Bulgaria relatează că o panteră neagră a fost văzută lângă barajul Beli Lom, pe drumul spre Ruse. Persoana care a alertat autorităţile din Bulgaria a relatat că animalul se afla în apropierea unui drum principal.

Noua vedetă virală a românilor

Pantera neagră dispărută din Bulgaria, care ar fi fost văzută apoi în România, este noua vedetă virală a românilor. Pe internet au apărut valuri de glume, atât din partea firmelor care s-au întrecut în reclame comice, cât și din partea românilor.

Ce a început inițial ca o alertă de căutare s-a transformat rapid într-o avalanșă de glume. De asemenea, românii au tratat cu mult umor această situație, astfel că pe TikTok au apărut videoclipuri și imagini amuzante despre pantera neagră.

Pantera, mai exact Panthera, reprezintă un gen de mamifere carnivore de mari dimensiuni din subfamilia Pantherinae, care cuprinde patru specii: tigrul (Panthera tigris), leul (Panthera leo), leopardul (Panthera pardus) și jaguarul (Panthera onca).

Pantera neagră este, de fapt, varianta de culoare a leopardului (Panthera pardus) și a jaguarului (Panthera onca). Panterele negre ale ambelor specii au pigmenți negri în exces, dar sunt prezente și rozetele lor tipice. Doar că acestea nu mai pot fi observate cu ușurință.













