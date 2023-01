„Decizia a fost a mea”, a spus Ardern. „Conducerea unei țări este cea mai privilegiată slujbă pe care cineva ar putea-o avea vreodată, dar și cea mai provocatoare. Nu poți și nu trebuie să faci acest lucru decât dacă ai rezervorul plin, plus puține rezerve pentru acele provocări neplanificate și neașteptate”, a declarat ea într-o conferință de presă.

Ardern, abținându-se cu greu să nu plângă, a spus că au fost cinci ani și jumătate grei ca prim-ministru, iar ea este doar un simplu om care a ajuns la final și trebuie să predea ștafeta. „Nu mai am rezerve de energie”, a adăugat ea.

„În această vară, am sperat să găsesc o modalitate de a mă pregăti nu doar pentru încă un an, ci pentru un alt mandat – pentru că asta este ceea ce cere anul acesta. Nu am reușit să fac asta”, a declarat Ardern, în vârstă de 42 de ani.

În conferința de presă, ea a vorbit pe larg despre provocările cu care s-a confruntat în fruntea guvernului, inclusiv pandemia de Covid-19, în care a impus unele dintre cele mai stricte reguli la frontieră din lume, separând familiile și interzicând accesul pentru aproape toți străinii timp de aproape doi ani.

Atacul terorist din 2019 de la Christchurch, soldat cu uciderea a 51 de persoane în două moschei, a fost, de asemenea, un moment definitoriu al guvernării lui Ardern. Răspunsul ei rapid a atras laude pe scară largă: ea a introdus rapid reformele la legile privind armele, a purtat un hijab pentru a-și arăta respectul față de comunitatea musulmană și a spus public că nu va rosti niciodată numele presupusului atacator.

Joi, Ardern a spus că a început să ia în considerare plecarea ei de la sfârșitul anului 2022.

„Singurul unghi interesant pe care îl veți găsi este că, după șase ani de niște provocări majore, sunt om. Politicienii sunt oameni”, a spus ea. „Dăm tot ce putem atâta timp cât putem și după ne vine timpul. Și pentru mine a venit timpul.”

Ascensiune politică rapidă

Când Ardern a devenit prim-ministru în 2017, la vârsta de 37 de ani, a fost a treia femeie care ocupă această funcție din Noua Zeelandă și unul dintre cei mai tineri lideri din lume. Ea a născut în timp ce era în funcție, fiind al doilea lider mondial care a făcut acest lucru vreodată.

A fost realeasă pentru un al doilea mandat în 2020, victorie susținută de abordarea guvernului față de pandemie, care a ajutat Noua Zeelandă să evite focarele devastatoare cu care s-au confruntat alte state.

Ardern a câștigat susținători la nivel global pentru abordarea ei inedită și empatică, dar popularitatea ei a scăzut în Noua Zeelandă în ultimii ani. Mai multe sondaje de la sfârșitul anului 2022 au arătat că sprijinul pentru Ardern și pentru Partidul Laburist sunt la cel mai scăzut nivel de la preluarea mandatului în 2017.

Analistul politic Bryce Edwards de la Universitatea Victoria din Wellington a spus că decizia lui Ardern de a demisiona o poate scuti de un rezultat electoral dezamăgitor. „Să plece acum este cel mai bun lucru pentru reputația ei, ea va ieși cu o imagine mai bună decât să piardă alegerile”, a spus el.

Edwards a spus că nu există „nimeni evident” care să o înlocuiască, deși potențialii candidați includ ministrul poliției și educației, Chris Hipkins, care are o relație puternică cu Ardern, și ministrul justiției, Kiri Allan.

Un vot pentru noul premier va avea loc în interiorul Partidului Laburist din Noua Zeelandă duminică. Câștigătorul va fi prim-ministru până la următoarele alegeri generale. Mandatul lui Ardern ca prim-ministru se va încheia cel târziu pe 7 februarie, iar pe 14 octombrie vor avea loc alegeri generale.

