Ăśberfall auf einen Geldtransporter am Freitag 13.01.2023 im Saarlouiser Stadtteil Picard. Gegen acht Uhr gehen Notrufe bei der Polizei ein, die brennende Autos und SchĂĽsse in der Neue-Welt-StraĂźe meldeten. Vor Ort brannte ein Geldtransporter. Die Polizei ermittelt. *** Robbery of a money transporter on Friday 13 01 2023 in the Saarlouis district of Picard Around eight oclock, emergency calls are received by the police, who reported burning cars and shots in the Neue Welt Street On site, a money transporter was on fire The police are investigating