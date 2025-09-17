I-au fost îndepărtate opt leziuni cutanate

Potrivit doctorului Claudio Birolini, duminică i-au fost îndepărtate opt leziuni cutanate, iar analizele au arătat că două dintre ele – una de pe piept și alta de pe braț – erau carcinom scuamos.

„Nu este nici cel mai blând tip de tumoră, dar nici cel mai agresiv. Este o formă intermediară de cancer de piele, care poate avea consecințe mai grave”, a explicat medicul.

Leziunile au fost descoperite într-un stadiu incipient, astfel că, pentru moment, este necesară doar monitorizare medicală periodică.

Se află în arest la domiciliu

Săptămâna trecută, Bolsonaro a devenit primul fost președinte brazilian condamnat la închisoare pentru tentativă de lovitură de stat.

Marți, el a fost spitalizat cu simptome precum sughiț, vărsături și tensiune arterială scăzută. Medicii au constatat și o deshidratare severă, care îi afecta funcția renală.

După ce starea sa s-a ameliorat, Bolsonaro a fost externat miercuri după-amiază și s-a întors la locuința sa din Brasilia, unde se află deja în arest la domiciliu din august.

Birolini a precizat că episoadele de sughiț nu au o cauză clară și nu poate confirma dacă sunt legate de înjunghierea la stomac suferită de Bolsonaro în timpul campaniei prezidențiale din 2018.

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Avocații vor să invoce starea precară de sănătate a fostului președinte

Pe 11 septembrie, acesta a fost condamnat la 27 de ani și trei luni de închisoare, însă executarea pedepsei va începe doar după soluționarea apelului.

Avocații săi intenționează să invoce starea medicală fragilă a fostului lider pentru a cere transformarea pedepsei cu închisoarea într-una de arest la domiciliu.

Între timp, susținătorii săi din Congres promovează un proiect de lege privind amnistia, care ar putea reduce considerabil durata pedepsei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE