Cuprins:
I-au fost îndepărtate opt leziuni cutanate
Potrivit doctorului Claudio Birolini, duminică i-au fost îndepărtate opt leziuni cutanate, iar analizele au arătat că două dintre ele – una de pe piept și alta de pe braț – erau carcinom scuamos.
„Nu este nici cel mai blând tip de tumoră, dar nici cel mai agresiv. Este o formă intermediară de cancer de piele, care poate avea consecințe mai grave”, a explicat medicul.
Leziunile au fost descoperite într-un stadiu incipient, astfel că, pentru moment, este necesară doar monitorizare medicală periodică.
Se află în arest la domiciliu
Săptămâna trecută, Bolsonaro a devenit primul fost președinte brazilian condamnat la închisoare pentru tentativă de lovitură de stat.
Marți, el a fost spitalizat cu simptome precum sughiț, vărsături și tensiune arterială scăzută. Medicii au constatat și o deshidratare severă, care îi afecta funcția renală.
După ce starea sa s-a ameliorat, Bolsonaro a fost externat miercuri după-amiază și s-a întors la locuința sa din Brasilia, unde se află deja în arest la domiciliu din august.
Birolini a precizat că episoadele de sughiț nu au o cauză clară și nu poate confirma dacă sunt legate de înjunghierea la stomac suferită de Bolsonaro în timpul campaniei prezidențiale din 2018.
Avocații vor să invoce starea precară de sănătate a fostului președinte
Pe 11 septembrie, acesta a fost condamnat la 27 de ani și trei luni de închisoare, însă executarea pedepsei va începe doar după soluționarea apelului.
Avocații săi intenționează să invoce starea medicală fragilă a fostului lider pentru a cere transformarea pedepsei cu închisoarea într-una de arest la domiciliu.
Între timp, susținătorii săi din Congres promovează un proiect de lege privind amnistia, care ar putea reduce considerabil durata pedepsei.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.