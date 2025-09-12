Un complet de cinci judecători a pronunțat verdictul. Patru dintre aceștia au votat pentru condamnare, în timp ce unul a susținut achitarea. Judecătorii au considerat că fostul lider a orchestrat o conspirație pentru a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile din 2022 în fața lui Luiz Inacio Lula da Silva.

Totodată, Bolsonaro nu va putea candida pentru funcții publice până în 2033. Apărătorii fostului președinte au calificat sentința drept „absurd de excesivă” și au anunțat că vor face apel, conform BBC.

Bolsonaro, aflat în arest la domiciliu din cauza riscului de fugă, a lipsit de la ultima etapă a procesului. El a susținut anterior că procesul este o „vânătoare de vrăjitoare” menită să-l împiedice să candideze la alegerile din 2026.

Reacția lui Marco Rubio

Această poziție a fost sprijinită și de președinte american Donald Trump, care a impus tarife de 50% asupra mărfurilor braziliene, prezentând măsura ca represalii pentru urmărirea penală a lui Bolsonaro.

Secretarul de stat american Marco Rubio a criticat decizia Curții Supreme braziliene, calificând-o drept nedreaptă, amenințând cu măsuri de răspuns: „A decis în mod nedrept să-l închidă pe fostul președinte Jair Bolsonaro”.

Ministerul de Externe al Braziliei a reacționat prompt, declarând pe platforma X: „Amenințări precum cea făcută astăzi de secretarul de stat american Marco Rubio, într-o declarație care atacă o autoritate braziliană și ignoră faptele și dovezile convingătoare înregistrate, nu vor intimida democrația noastră”.

Bolsonaro a fost găsit vinovat de cinci capete de acuzare, toate legate de încercarea sa de a se agăța de putere după ce a fost învins în alegerile din 2022.

Procurorii au susținut că fostul lider începuse să comploteze pentru a rămâne la putere cu mult timp înainte, propunând o lovitură de stat comandanților militari și semănând îndoieli nefondate cu privire la sistemul electoral.

Declarația unui judecător

De asemenea, aceștia au afirmat că Bolsonaro știa de un plan de asasinare a lui Lula da Silva și a vicepreședintelui său, precum și a unui judecător al Curții Supreme.

Judecătorii au considerat că acesta a condus o conspirație și i-au condamnat pe șapte dintre complicii săi, printre care se numără ofițeri militari de rang înalt. Între aceștia se află doi foști miniștri ai apărării, un fost șef al serviciilor secrete și un fost ministru al securității.

Potrivit instanței, complotul a culminat cu asaltul clădirilor guvernamentale de către susținătorii lui Bolsonaro pe 8 ianuarie 2023. Ordinea a fost restabilită rapid, iar peste 1.500 de persoane au fost arestate.

În opinia lui Alexandre de Moraes, judecătorul care a supravegheat procesul, Brazilia a fost la un pas de a cădea în autoritarism.

„Uităm încet că Brazilia era pe punctul de a reveni la dictatura de 20 de ani, deoarece o organizație criminală, formată dintr-un grup politic, nu știe să piardă alegerile”, a spus el înainte de a-și exprima votul de vinovăție.