Această tranzacție marchează o nouă etapă în cariera lui James Murdoch, care s-a distanțat public de imperiul media al tatălui său, ce include Fox News și The Wall Street Journal, din cauza diferențelor ideologice.

Murdoch și soția sa, Kathryn, au donat peste un milion de dolari pentru campania prezidențială a lui Joe Biden din 2020. Spre deosebire de tatăl său, James Murdoch este un susținător al măsurilor împotriva schimbărilor climatice și a criticat dur mass-media conservatoare după atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

„Această achiziție se aliniază perfect cu investițiile noastre actuale și reflectă atât interesul nostru pentru avangarda culturală, cât și angajamentul nostru profund față de jurnalismul ambițios și conversațiile care stabilesc agenda”, a declarat James Murdoch.

Achiziționarea Vox, cunoscută pentru orientarea sa liberală, plasează acum Lupa Systems într-o poziție de competiție ideologică directă cu News Corp, conglomeratul media deținut de Rupert Murdoch.

POLITICO notează că Vox Media a fost un jucător important în peisajul digital din timpul administrației Obama, dar a întâmpinat dificultăți financiare în ultimii ani.

Înainte de această achiziție, James Murdoch a fost CEO al 21st Century Fox, părăsind News Corp în 2020. În ciuda problemelor recente, Vox continuă să fie un brand influent, cu personalități media precum Ezra Klein, Matthew Yglesias și Melissa Bell.

Cofondatorul Vox Media, Jim Bankoff, va rămâne în funcția de CEO pentru cele trei entități achiziționate. «Suntem extrem de mândri că am construit și extins unele dintre cele mai importante platforme media ale acestei generații», a spus Bankoff.

„Împreună, sub îndrumarea Lupa, suntem pregătiți să devenim cea mai dinamică companie media a acestei noi ere”, a conchis Bankoff.