Un dirijor slovac a fugit în Rusia, pe care o credea „Țara Făgăduinței”: „M-au arestat și m-au băgat într-o celulă cu 60 de inși. Îmi puneam vată în urechi, să nu-mi intre gândacii”

Sunt și oameni care consideră Rusia drept „Țara Făgăduinței”. Cazul lui Ján Mazák. Muzician instruit, care cântă la violoncel, la pian, scrie opere, simfonii și lucrări de cameră. fost dirijor și director de cor la teatrul Košice, a crezut că poate avea mai mulți bani și și-a deschis o afacere în Slovacia.

Numai că fabrica lui de panificație a dat faliment și s-a confrunțat cu executări silite. S-a trezit în stradă și a avut gânduri sinucigașe, mărturisește el.

Un fan al lui Vladimir Putin, în mintea lui Mazák a încolțit gândul să emigreze în Rusia, unde i se părea că ar putea avea o viață mai bună.

El credea propaganda Kremlinului, conform căreia rușii nu doreau decât să distrugă ceea ce americanii construiau în Ucraina, ca parte a unor programe nucleare.

Dirijorul a ajuns în Rusia din Estonia pe 1 mai, după a înotat peste râul de graniță Narva. Apoi a mers trei ore pe un drum forestier spre Ivangorod, unde se află poliția de frontieră.

A Slovak man in a wetsuit and with a swim ring was detained at the border of Estonia and the Russian Federation. He was trying to get to Russia by the Narva River. pic.twitter.com/1lU7bSfTDf