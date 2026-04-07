A salvat o persoană care s-a lovit la cap pe stradă

Aflat în timpul liber, acesta a intervenit prompt într-o situație critică, reușind să salveze viața unei persoane care se afla în pericol. Experiența sa a fost decisivă în acele momente în care fiecare secundă conta.

Pe 5 martie, în timp ce era în afara programului, jandarmul a salvat o persoană care căzuse de pe bicicletă și se lovise la cap, conform publicației MAI „Pentru patrie”. După ce a tras mașina pe dreapta și a evaluat rapid situația, jandarmul a constatat că victima era inconștientă, dar încă respira. Acesta a așezat bărbatul în poziția laterală de siguranță și a alertat imediat salvatorii prin numărul unic de urgență 112.

Deși victima și-a revenit până la sosirea ambulanței, starea sa era critică din cauza hemoragiei masive. Ulterior, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală din Buzău pentru îngrijiri de specialitate.

Ulterior, jandarmul ploieștean a luat legătura cu personalul medical pentru a se interesa de starea bărbatului, primind asigurări că acesta este în afara oricărui pericol.

A prins un tânăr care avea asupra sa substanțe interzise

Nici măcar o săptămână nu a trecut de la fapta sa eroică, iar jandarmul a fost din nou protagonistul unei intervenții de succes. În timp ce patrula alături de colegii săi în zona Halelor Centrale din Ploiești, acesta a pornit în urmărirea unui tânăr care a încercat să fugă pentru a evita legitimarea.

După imobilizarea suspectului, asupra acestuia au fost găsite substanțe interzise și un dispozitiv de tip grinder care conținea materie vegetală cu miros înțepător.

De la platourile de filmare la intervenții reale în slujba comunității

Pentru Dorin-George Căicuț drumul către cariera militară a trecut, la propriu, prin lumea cinematografiei. Povestea sa pare desprinsă dintr-un film.

Absolvent de Administrație Publică, Dorin nu a profesat în domeniul în care a finalizat studiile universitare, preferând activități mult mai dinamice. Înainte de uniformă, a lucrat în industria cinematografică.

Dorin-George Căicuț a lucrat ca proiectant de decoruri de film, în cadrul unor platouri de filmare renumite din România. A participat acolo la realizarea unor producții internaționale și a avut ocazia să îi întâlnească pe unii dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, precum Bruce Willis sau Jean‑Claude Van Damme.

După perioada petrecută în industria filmului, Dorin s-a angajat ca agent de pază la Rafinăria Brazi, fiind încadrat la punctul principal de acces datorită faptului că vorbește fluent engleza și a putut interacționa ușor cu toți angajații străini. Acolo s-a întâlnit, pentru prima dată, cu jandarmii care asigurau paza și protecția obiectivului industrial, aflat la acea vreme în responsabilitatea Grupării Mobile Ploiești. Întâlnirea cu aceștia urma să îi schimbe destinul.

A trecut cu brio examenul pentru a deveni subofițer, iar din 2007 a intrat în rândurile Jandarmeriei, fiind încadrat la Gruparea de Jandarmi Mobilă Ploiești, unde activează și astăzi.

Formează acum noile generații de jandarmi

După 19 ani ca jandarm, acesta și-a câștigat respectul colegilor prin profesionalism, calm și dedicare.

La început, Dorin susține că a „furat meserie” de la toți colegii mai experimentați. Din 2017, plutonierul adjutant-șef Dorin-George Căicuț este unul dintre instructorii care pregătesc jandarmii nou-veniți în cadrul Grupării Mobile Ploiești, în special pe cei încadrați din sursă externă. În paralel, deține și specializarea de tehnician în intervenție profesională, contribuind la pregătirea tactică și operativă a tuturor cadrelor.

Un alt atu important este faptul că vorbește fluent limba engleză, ceea ce îl transformă adesea în omul potrivit atunci când la evenimentele publice participă și cetățeni străini.

„Deși are un «palmares» impresionant al reușitelor în activitatea sa, pentru Dorin cea mai mare realizare este atunci când, de la o misiune cu grad de risc, toată lumea pleacă în siguranță acasă. Se bucură atunci când îi face pe oameni să înțeleagă că violența, indiferent de natura ei, nu este varianta «câștigătoare»”, potrivit Grupării de Jandarmi Mobile Ploiești.

