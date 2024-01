Tehnologie Japonia este a cincea țară care ajunge pe Lună. Impactul geopolitic al competiției din domeniul spațial de Daniel Ionașcu

Japonia a ajuns pe suprafața Lunii cu nava sa Smart Lander for Investigating the Moon, sau SLIM, pe 20 ianuarie 2024. În ciuda unei probleme de alimentare cu energie a modulului, evenimentul are o importanță atât politică, cât și tehnică, scrie The Conversation, care o citează pe Mariel Borowitz, profesor asociat la Georgia Institute of Technology.