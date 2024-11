Ramses sau Rapid Apophis Mission for Space Safety trebuie sa fie gata in prima parte a anului 2028

Deblocarea acestei prime transe reprezinta totusi trecerea de la etapa de idee la constructia propriu zisa a misiunii, in ceea ce se anunta unul dintre cele mai rapide proiecte derulate de agentie.

Graba este necesară pentru ca Ramses sau Rapid Apophis Mission for Space Safety trebuie sa fie gata in prima parte a anului 2028, pentru a-si putea indeplini misiunea: o interceptie a asteroidului Apophis pe 13 aprilie 2029, atunci cand acesta va trece la nivelul orbitei satelitiilor geostationari (36.000 km de suprafata Pamantului). Ca sa fim mai precisi, dupa ultimele calcule, in jur de 38.000 km.

Asteroidul Apophis ajunsese la nivelul 4 in scala Torino de evaluare a probabilitatii de impact

Apophis, numar de catalog 99942, este un asteroid descoperit in iunie 2004, care pentru o scurta perioada de timp, a speriat comunitatea stiintifica internationala pentru ca ajunsese la nivelul 4 in scala Torino de evaluare a probabilitatii de impact pentru obiecte NEO (near-Earth objects).

Un asteroid este numit „potențial periculos” dacă îndeplinește în același timp două condiții:

prima condiție este ca distanța minimă între orbita asteroidului și orbita Pământului să fie mai mică de 7,5 milioane de kilometri, ceea ce înseamnă aproximativ 19,5 distanțe Pământ-Lună

a doua condiție este ca diametrul asteroidului să fie mai mare de 140 de metri, explică reprezentanții Observatorului Astronomic de la Galați.

Probabilitatea ca un astfel de obiect sa loveasca este de o data la 80.000 de ani

Observatii ulterioare mai amanuntite, au inlaturat insa probabilitatea ca el sa loveasca Pamantul in timpul vietii noastre. Totusi, il vom vedea in apropierea planetei in 2029, 2036, 2051 si 2066. O frecventa mult peste media unui asteroid de aceasta talie, care de obicei trec pe langa Pamant o data la 800 de ani. Probabilitatea ca un astfel de obiect sa loveasca este de o data la 80.000 de ani.

Are un diametru mediu de 340 m, cu o forma alungita similara unei alune, prezentand 2 lobi, o perioada de rotatie proprie de 30 de ore si se roteste in jurul Sorelui, pe o traiectorie inclinata la 3 grade fata de ecliptic, o data la 323 de zile terestre. Perigeul se situeaza intre Mercur si Venus, iar apogeul intre Pamant si Marte. Face parte astfel din clasa Aten.

25.324 de asteroizi și comete orbitează în apropierea Terrei

Asteroizii apropiați Pământului și cometele ce orbitează în apropierea planetei noastre sau se apropie uneori de aceasta, sunt numite de către astronomi obiecte apropiate Pământului sau Near-Earth Objects (NEOs). Un corp mic al Sistemului Solar este un NEO dacă distanța minimă față de Soare (periheliu) este mai mică de 1,3 unități astronomice (UA).

O unitate astronomică este aproximativ egală cu 150 milioane de kilometri. Pe 1 martie 2021, erau descoperite 25.324 de obiecte apropiate Pământului (NEOs) conform statisticii de la Minor Planet Center (MPC). Acest asteroid a fost descoperit în anul 2004 la Kitt Peak National Observatory din SUA, iar în anul 2013 a fost observat prima oară și de la Observatorul astronomic din Galați.

Asteroidul care ne ajută să învățăm cum să ne ferim de ce au pățit dinozaurii

Libertatea a scris recent și despre Misiunea „Hera” de apărare planetară, cu participare românească.

Misiunea urmează să ajungă la sfârșitul anului 2026 în apropierea asteroidului Dimorphos care a fost lovit în urmă cu doi ani de o navă spațială NASA pentru a-i devia traiectoria în cadrul unui test de „apărare planetară” fără precedent.

Didymos este un asteroid binar aflat pe o orbită în jurul Soarelui care se extinde dincolo de Marte. Asteroidul principal este cât un munte, având un diametru de aproximativ 780 m și o perioadă de rotație de 2,26 ore. Asteroidul secundar, Dimorphos, are un diametru de aproximativ 151 m, similar cu Marea Piramidă din Egipt.

Perechea de asteroizi Didymos nu reprezintă o amenințare pentru Pământ, însă reprezintă o țintă ideală pentru a experimenta capacitatea omenirii de deviere a asteroizilor. Hera va transforma metoda de apărare planetară ce folosește „impactul cinetic” într-o tehnică bine înțeleasă și care poate fi scalată și repetată în cazul unui pericol real de impact al unui asteroid cu Terra.

