Muzeografii din Urahoro s-au apucat să strângă obiecte care au legătură cu pandemia de coronavirus în februarie, iar când au ajuns la 200, au decis să aloce un spațiu acestei expoziții inedite, în interiorul Muzeului de Istorie din Urahoro.

Expoziția conține măști, meniuri de la restaurante care livrează mâncare acasă, fluturași prin care e anunțată anularea unor evenimente, instrucțiuni pentru învățământul online din timpul carantinei și pentru cum să-ți faci acasă o mască de protecție, dar și sfaturi pentru cei care trebuie să participe la înmormântări în timpul crizei COVID.

Am vrut să arătăm cum s-a schimbat viața în pandemie. Sunt fascinat de legătura care există între obiecte și oameni și cred că acesta e cel mai potrivit mod de a conserva istoria. Curatorul expoziției, Makoto Mochida:

Mochida a mai declarat că a vrut să documenteze pandemia de COVID ca să nu se întâmple iar ce s-a întâmplat în timpul celei de gripă spaniolă din 1918; nimeni nu s-a ocupat să documenteze cum s-a schimbat viața japonezilor și au rămas foarte puține documente și mărturii de atunci.

O nouă expoziție, mai extinsă decât cea de acum, e programată la Muzeul de Istorie din Urahoro în februarie anul viitor.

Între timp, și alte muzee din lume, printre care Museum of London și The New York Historical Society, strâng, la rândul lor, obiecte legate de pandemie, pentru a le expune.

Vezi AICI imagini din interiorul muzeului.

