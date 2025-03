Declarațiile lui JD Vance vin într-un moment tensionat al relațiilor dintre Washington și Copenhaga.

Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, a devenit subiect fierbinte în politica internațională după ce Donald Trump și-a exprimat dorința ca ea să devină parte a SUA.

Într-un interviu pentru Fox News, Vance a pus sub semnul întrebării administrarea daneză a insulei.

„Danemarca, ţara care controlează Groenlanda, nu-și face treaba și nu este un bun aliat”, a spus JD Vance, după cum se arată în postarea Nexta de pe rețeaua socială X.

U.S. Vice President J.D. Vance stated that the Trump administration intends to gain control over Greenland and will do whatever it takes to achieve that.

“Denmark, which controls Greenland, is not doing its job and is not a good ally. We need to ask ourselves: ‘How do we solve… pic.twitter.com/DA0cJcUfzt

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2025