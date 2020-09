Dansul lui Jean-Claude Van Damme pe hitul românesc a adunat peste 1,7 milioane de vizualizări până în prezent, fiind apreciat de aproape 200.000 de oameni.

Randi și Marius Moga, cei doi artiști care au compus hitul care a cucerit Europa în urmă cu 12 ani, au fost impresionați că actorul belgian dansează pe melodia lor.

“Dacă nu am fi scris piesa aia nu aveam nimic în comun, acum am ceva în comun cu Van Damme, a dansat fericit pe piesa «Save me», pe care am scris-o cu Andrei. E un lucru bun. Piesele bune rămân și creează amintiri chiar și peste ani. I-a luat ceva ani piesei să ajungă la el, dar și noi eram mici când el făcea filme”, a declarat Marius Moga, potrivit stirileprotv.ro.

“El mi s-a părut întotdeauna un simpatic și dansul lui îmi amintește de filmul lui «Dublu impact», când are o scenă cu o gagică blondă într-un club, e inimitabil. Îi mulțumim pentru dansul din umeri, nu îl uităm și nu l-aș fi uitat oricum, pentru că i-am văzut toate filmele când eram mic”, a comentat și Randi despre dansul lui Van Damme.

