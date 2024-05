Ucraina le cere aliaţilor săi, mai ales Statelor Unite, să o autorizeze să folosească armamentul primit împotriva unor ţinte militare pe teritoriul rus. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat revistei britanice că este de aceeaşi părere cu ucrainenii.

„A venit timpul ca aliaţii să reflecteze la posibilitatea de a ridica anumite restricţăii pe care le-au impus utilizării armamentului trimis Ucrainei”, în contextul ofensivei ruse în Harkov, „aproape de frontieră”, a declarat el în acest interviu publicat vineri de către The Economist, relatează News.ro.

