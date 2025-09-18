Limitele autonomiei

Brandul a fost fondat pe principii de justiție socială, activism progresist și un model de afaceri etic, pe lângă producția de înghețată de calitate. Fondatorii, Jerry Greenfield și Ben Cohen, au fost mereu vocali în privința acestor valori.

Când Unilever a achiziționat Ben & Jerry’s, a existat un acord unic care permitea consiliului de administrație independent al Ben & Jerry’s să mențină controlul asupra misiunii sociale și integrității mărcii. Plecarea lui Greenfield sugerează că acest acord, sau spiritul său, a fost erodat sau a devenit insuportabil.

Cel mai recent și public conflict a fost decizia Ben & Jerry’s din 2021 de a înceta vânzările de înghețată în așezările israeliene din Cisiordania, invocând misiunea sa socială.

Unilever a încercat să anuleze această decizie, vânzând drepturile de operare în Israel distribuitorului local, o mișcare pe care Ben & Jerry’s a contestat-o în instanță. Această dispută a scos la iveală limitele autonomiei Ben & Jerry’s sub umbrela Unilever.

O decizie „dureroasă”

Într-o scrisoare deschisă publicată de celălalt cofondator, Ben Cohen, Greenfield a calificat decizia drept „dureroasă”, explicând că Unilever a redus libertatea companiei de a se exprima pe teme sociale şi politice, inclusiv conflictul din Gaza.

Recomandări Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”

„Cu inima frântă am decis că nu mai pot, în bună conştiinţă, şi după 47 de ani, să rămân angajat al Ben & Jerrys”, a scris Greenfield pe platforma X.

Plecarea sa vine în pofida acordului de fuziune cu Unilever, care a cumpărat Ben & Jerrys pentru 326 de milioane de dolari în anul 2000 şi care trebuia să garanteze independenţa brandului.

„Este profund dezamăgitor să ajung la concluzia că acea independenţă, fundamentul vânzării noastre către Unilever, a dispărut”, a adăugat Greenfield.

Unilever este în proces de divizare a diviziei sale de înghețată într-o nouă entitate, cunoscută sub numele de Magnum Ice Cream Company, care urmează să fie listată la bursă în noiembrie.

Un purtător de cuvânt al Unilever a declarat că firma nu este de acord cu perspectiva lui Greenfield și că a căutat „să-i implice pe ambii cofondatori într-o conversație constructivă despre cum să consolideze poziția puternică, bazată pe valori, a Ben & Jerry”.