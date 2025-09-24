După ce a fost suspendat pe termen nelimitat după comentariile despre moartea lui Charlie Kirk, Jimmy Kimmel s-a întors marți seara pe micile ecrane într-o notă emoțională. Prezentatorul a abordat comentariile sale anterioare despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, care au dus la suspendarea temporară a emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” de la ABC.

Întoarcerea lui Kimmel pe post

În monologul său de deschidere, Kimmel a vorbit cu vocea tremurândă despre remarcile sale anterioare: „Nu am iluzii că voi schimba părerea cuiva, dar vreau să clarific ceva, pentru că este important pentru mine ca om, și anume să înțelegeți că nu a fost niciodată intenția mea să iau în derâdere uciderea unui tânăr. Nu cred că există ceva amuzant în asta”.

El a continuat: „Am postat un mesaj pe Instagram în ziua în care a fost ucis, trimițând dragoste familiei sale și cerând compasiune, și am fost sincer atunci și sunt în continuare. De asemenea, nu a fost intenția mea să învinovățesc vreun grup specific pentru acțiunile a ceea ce era în mod evident un individ profund tulburat. Acesta a fost de fapt opusul punctului pe care încercam să-l subliniez”.

Suspendarea emisiunii lui Kimmel a venit după ce conglomeratul TV Nexstar Media a amenințat că va întrerupe difuzarea show-ului. Potrivit Page Six, ABC a confirmat într-o declarație că emisiunea lui Kimmel va fi scoasă de pe post „pe termen nedefinit”.

Compania Walt Disney a anunțat luni că „Jimmy Kimmel Live!” se va întoarce pe post marți, explicând: „Miercurea trecută, am luat decizia de a suspenda producția emisiunii pentru a evita inflamarea în continuare a unei situații tensionate într-un moment emoțional pentru țara noastră. A fost o decizie pe care am luat-o pentru că am simțit că unele dintre comentarii au fost inoportune și, prin urmare, insensibile”. Însă stațiile afiliate ABC, Nexstar Media Group și Sinclair Broadcast Group, au refuzat să difuzeze emisiunea lui Kimmel. Sinclair a anunțat pe X (fostul Twitter) că va înlocui „Jimmy Kimmel Live!” cu programe de știri.

Controversa privind suspendarea lui

Comisarul FCC Brendan Carr a indicat că investighează posibilitatea unei anchete privind comentariile lui Kimmel, care păreau să insinueze că suspectul în asasinarea lui Kirk – Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, din Utah – era un susținător al ideologiei politice MAGA a lui Trump.

„Când te uiți la comportamentul lui Jimmy Kimmel, pare să fie unul dintre cele mai bolnave comportamente posibile”, a declarat Carr în cadrul podcastului „The Benny Show”. Însuși președintele Donald Trump a sărbătorit suspendarea prezentatorului pe Truth Social, scriind: „Vești grozave pentru America: Emisiunea cu rating scăzut a lui Jimmy Kimmel este ANULATĂ. Felicitări ABC pentru că au avut în sfârșit curajul să facă ceea ce trebuia făcut”.

În schimb, mai multe celebrități precum Ben Affleck și Jennifer Aniston s-au raliat în jurul lui Kimmel într-o scrisoare semnată care se referea la suspendarea sa ca fiind „un moment întunecat pentru libertatea de exprimare”.

Comentariile lui Jimmy Kimmel despre Charlie Kirk

În episodul din 15 septembrie al emisiunii sale de talk-show nocturn, Jimmy Kimmel a comentat despre urmările împușcării lui Charlie Kirk din 10 septembrie, spunând: „Am atins noi minime în weekend cu gașca MAGA încercând să caracterizeze acest copil care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul de-al lor”.

Pe rețelele de socializare, însă, tatăl a doi copii a oferit condoleanțe soției lui Kirk, Erika, și celor doi copii mici ai lor. „În loc de învinuiri furioase, putem să fim de acord măcar pentru o zi că este oribil și monstruos să împuști un alt om?”, a scris Kimmel pe 10 septembrie pe Instagram.

