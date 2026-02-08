Femeia din Spania a murit după ce și-a salvat câinele

Carolina Casado sau Caro, așa cum o numeau apropiații, profesoară de yoga din Sayalonga, Malaga, și-a pierdut viața miercuri, 4 februarie 2026, în încercarea de a salva una dintre cățelușele sale, Rizza, din apele învolburate ale râului Turvilla, potrivit El Mundo.

Gestul său curajos a emoționat comunitatea locală și a fost intens comentat pe rețelele sociale, transformând-o pe Caro într-un simbol al iubirii necondiționate față de animale.

Carolina s-a aruncat în apă să salveze câinele, dar ea nu a mai reușit să ajungă la mal

Incidentul s-a petrecut la apus, în timp ce Caro ieșise la plimbare cu cele două cățelușe și o prietenă, pe malurile râului Turvilla, într-o zonă pe care o frecventa aproape zilnic, a explicat fratele ei, José Luis, pe Facebook.

În urma ploilor abundente din ultimele săptămâni, râul avea un debit neobișnuit de mare. Când Rizza a căzut în apă, Caro nu a ezitat să sară să o salveze. Deși a reușit să-și scoată câinele la mal, ea însăși nu a mai putut ieși.

Femeia a murit după ce a dus câinele la mal

Din păcate, curajul său a avut un sfârșit tragic, iar trupul ei a fost luat de apele râului. Cățelușa o iubea necondiționat și era una dintre tovarășele de drum, așa cum o numea Caro.

„Era una dintre fetele mele, una dintre tovarășele mele de drum”, scria Caro pe rețelele sociale despre cele două cățelușe ale ei.

Autoritățile locale au căutat trupul neînsuflețit al femeii timp de două zile

Prietena care o însoțea a alertat imediat serviciile de urgență. Echipele de salvare ale Gărzii Civile, inclusiv Grupul Special de Activități Subacvatice (GEAS), Serviciul de Protecție a Naturii (SEPRONA), dar și un elicopter și o dronă, au participat la căutări.

Locuitorii din Sayalonga s-au alăturat, de asemenea, eforturilor. Pe 6 februarie, după două zile de căutări intense, corpul neînsuflețit al lui Caro a fost găsit la un kilometru distanță de locul unde intrase pentru ultima dată în apă.

Vineri, au fost mobilizați și câini de căutare din cadrul serviciului chinologic al Gărzii Civile, precum și echipa de salvare montană GREIM. Tragedia a lăsat o amprentă dureroasă în comunitatea locală, iar gestul său de sacrificiu a fost lăudat de mulți.

Prietenii și apropiații femeii din Spania au fost impresionați de gestul eroic

Carolina Casado s-a născut în Torremolinos, dar de mai bine de un deceniu locuia în Sayalonga împreună cu partenerul său. Primăria localității a declarat doliu oficial pentru două zile, începând de sâmbătă, 7 februarie, ora 0.00, și până duminică, 8 februarie, ora 23.59. Sâmbătă, locuitorii s-au adunat în piața principală a satului pentru a păstra un minut de reculegere în memoria ei.

„Era o persoană care nu a ezitat să-și riște viața pentru cineva drag”, a spus fratele său, José Luis, vizibil afectat de pierderea suferită.

Potrivit presei spaniole, Carolina era cunoscută pentru dragostea ei față de natură și animale, precum și pentru devotamentul său față de cele două cățelușe, care o însoțeau mereu.

Un destin tragic a avut și un model din Brazilia, care a murit în timp ce încerca să își salveze câinii. Femeia se afla în barcă împreună cu animalele de companie și a făcut tot posibilul ca acestea să nu pățească nimic în timpul unei furtuni pe mare. Soarta a avut însă alte planuri pentru ea și a murit la doar 37 de ani.

