Se recuperează bine

Biden a suferit o operație Mohs, care este utilizată pentru a trata cele mai frecvente forme de cancer de piele. O leziune canceroasă a pielii i-a fost îndepărtată chirurgical în 2023, în timp ce se afla în funcție.

Reprezentanții Biroului personal al lui Joe Biden au declarat că acesta se recuperează bine după procedura cunoscută sub numele de operaţie Mohs, care este adesea utilizată pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele.

Procedura îndepărtează straturile de ţesut cutanat canceros până când nu mai rămân celule canceroase.

Nu este clar exact când a fost supus Biden operației. El a fost fotografiat ieșind dintr-o biserică din Greenville, Delaware, la sfârșitul lunii trecute, cu o incizie mare și vizibilă în cap.

În 2023 a trecut printr-o procedură similară

Biden, în vârstă de 82 de ani, a suferit o intervenție chirurgicală pentru a i se îndepărta celulele canceroase ale pielii în timpul mandatului său de președinte. În 2023, o leziune canceroasă a pielii a fost îndepărtată de pe piept în timpul unui examen fizic de rutină, a declarat medicul lui Biden, dr. Kevin O’Connor, într-o notă de la acea vreme.

O biopsie a relevat leziunea ca fiind carcinom bazocelular, una dintre cele mai frecvente două forme de cancer de piele, care este, de asemenea, tratată prin chirurgie Mohs.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

În urma procedurii din 2023, O’Connor a scris că „tot țesutul canceros a fost îndepărtat cu succes” și că „nu este necesar niciun tratament suplimentar”.

Fosta primă-doamnă Jill Biden a suferit, în mod similar, în 2023, două leziuni canceroase ale pielii , una deasupra ochiului și cealaltă pe piept, identificate tot ca fiind carcinom bazocelular.

O formă agresivă de boală

Îngrijorările legate de sănătatea lui Biden au ocupat un loc central după prestația sa dezastruoasă la dezbaterea din iunie 2024. Câteva săptămâni mai târziu, acesta și-a retras candidatura pentru realegere.

Fostul președinte american Joe Biden a fost diagnosticat cu o formă „agresivă” de cancer de prostată care s-a extins la oase, a anunțat pe 10 mai 2025 biroul său, potrivit AFP.

„Săptămâna trecută, preşedintele Joe Biden a fost examinat ca urmare a descoperirii unui nodul prostatic, după ce a prezentat simptome urinare din ce în ce mai severe. Vineri, a fost diagnosticat cu cancer de prostată, caracterizat printr-un scor Gleason de 9 (Gradul 5) cu metastaze la oase. Deşi aceasta reprezintă o formă mai agresivă a bolii, cancerul pare să fie sensibil la hormoni, ceea ce permite un tratament eficient. Preşedintele şi familia sa analizează opţiunile de tratament împreună cu medicii săi”, a anunțat biroul lui Biden.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE