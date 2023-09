„La începutul acestei săptămâni, la Adunarea Generală a ONU, am spus clar că nicio națiune nu poate fi cu adevărat sigură în lume dacă (…) nu ne ridicăm și nu apărăm libertatea Ucrainei în fața acestei brutalități și agresiuni rusești”, a declarat Biden în Biroul Oval, la începutul întâlnirii cu Zelenski.

„De aceea am reunit o coaliție de peste 50 de țări – 50 de țări pentru a ajuta Ucraina să se apere singură. (Această capacitate de apărare) este esențială”, a punctat liderul american.

Biden a mai declarat că SUA au început procesul „de formalizare a angajamentului nostru pe termen lung față de securitatea Ucrainei”, alături de colegii din G7 și de alți parteneri internaționali, „și de aceea susținem o pace justă și durabilă, una care să respecte suveranitatea Ucrainei și integritatea sa teritorială”.

Biden a lăudat „curajul enorm” al poporului ucrainean. „A inspirat lumea, a inspirat cu adevărat lumea cu o determinare de a apăra aceste principii. Și împreună cu partenerii și aliații noștri, poporul american este hotărât să facă tot posibilul pentru a se asigura că lumea este alături de voi”, a mai spus el.

La rândul său, Volodimir Zelenski i-a spus președintelui american, la Casa Albă, că așteaptă cu nerăbdare discuțiile lor, cu un „accent special pe apărarea antiaeriană”, a scris jurnalistul Ken Thomas, de la The Wall Street Journal, conform The Guardian.

In the Oval Office meeting, Zelensky told Biden he looked forward to their discussions with a “special emphasis on air defense.” #ukraine pic.twitter.com/xZkcOFGY6k

“I look forward … to our discussion for the benefit of our nations and the world. When it comes to weapons, we will discuss everything, with a special emphasis on air defense.”



— Pres. Volodymyr Zelenskyy meets with Pres. Biden in the Oval Office to discuss aid to Ukraine pic.twitter.com/2fLC0mGczK