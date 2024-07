În timpul interviului, Biden a vorbit despre principalele realizări ale președinției sale şi a punctat sprijinul pentru Ucraina și aducerea împreună a peste 50 de aliați internaționali împotriva războiului din Ucraina, declanşat de Rusia.

Biden a subliniat, de asemenea, că este într-o formă bună și că va fi capabil să îl învingă pe Donald Trump în alegerile prezidențiale.

Întrebat dacă ar fi de acord să se supună unui examen medical independent, care să includă teste neurologice și cognitive, Biden a spus că face teste cognitive „în fiecare zi”.

„Știți, nu numai că sunt în campanie, dar conduc lumea. Sună ca o hiperbolă, dar suntem națiunea esențială a lumii… Eu sunt cel care a adus NATO împreună, viitorul. Nimeni nu a crezut că îl pot extinde. Eu sunt cel care l-a oprit pe Putin”.

ABC: „Can you serve effectively the next four years?”



BIDEN: „I'm the guy who shut Putin down!”



WHAT? pic.twitter.com/RImparV0xB