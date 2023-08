Joe Biden, în vârstă de 80 de ani, a venit împreună cu soţia sa să se relaxeze câteva ore pe malul Oceanului Atlantic. „Înarmaţi” cu prosoape şi ceva de citit, el – documente, ea – un roman, cei doi au stat la plajă, după ce grupul de jurnalişti acreditaţi la Casa Albă, a fost escortat rapid în afara plajei.

La puţin timp după plecarea fotografilor, fostul vicepreşedinte al lui Barack Obama, care purta pantaloni scurţi de un albastru intens, un tricou închis la culoare, o şapcă şi bascheţi, s-a dezbrăcat la bustul gol.

President Joe Biden and first lady Jill Biden relax at Rehoboth Beach in Delaware pic.twitter.com/lfiTEemBIP