Daune punitive de 950 de milioane de dolari

Decizia reprezintă cel mai recent episod dintr-un lung șir de procese în care se acuză că produsele companiei pe bază de talc ar provoca cancer.

Familia lui Mae Moore, o rezidentă din California decedată în 2021 la vârsta de 88 de ani, a dat în judecată J&J în același an, susținând că pudra de talc pentru bebeluși produsă de companie conținea fibre de azbest, care i-ar fi provocat boala.

Luni seară, juriul a decis ca firma să plătească 16 milioane de dolari daune compensatorii și 950 de milioane de dolari daune punitive, potrivit documentelor depuse la instanță.

Totuși, verdictul ar putea fi modificat în apel, întrucât Curtea Supremă a SUA a stabilit anterior că despăgubirile punitive nu ar trebui, de regulă, să depășească de mai mult de nouă ori valoarea daunelor compensatorii.

Johnson & Johnson a contestat decizia

Erik Haas, vicepreședinte al diviziei de litigii la nivel global din cadrul Johnson & Johnson, a anunțat că firma va face apel imediat, calificând decizia drept „gravă și neconstituțională”.

„Avocații reclamanților s-au bazat pe o știință nefondată, care nu ar fi trebuit niciodată prezentată juriului”, a afirmat Haas într-un comunicat.

Recomandări Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”

Compania a susținut constant că produsele sale sunt sigure, nu conțin azbest și nu provoacă cancer. J&J a încetat să mai comercializeze pudra de bebeluși pe bază de talc în SUA în 2020, înlocuind-o cu una pe bază de amidon de porumb.

Pe de altă parte, Trey Branham, avocatul familiei Moore, a declarat după verdict că echipa sa „speră ca Johnson & Johnson să își asume în sfârșit responsabilitatea pentru aceste decese fără sens”.

Peste 67.000 de procese

Potrivit documentelor depuse la instanță, J&J se confruntă în prezent cu peste 67.000 de procese intentate de persoane care susțin că au dezvoltat cancer după utilizarea produselor sale pe bază de talc.

Doar o mică parte dintre acestea vizează cazuri de mezoteliom, majoritatea plângerilor fiind legate de cancer ovarian.

Compania a încercat să rezolve litigiile printr-un proces de faliment, însă planul a fost respins de trei ori de instanțele federale. Procesele privind mezoteliomul nu au fost incluse în cea mai recentă propunere de faliment.

Deși J&J a încheiat unele înțelegeri individuale, nu există o soluționare la nivel național, iar numeroase cauze continuă să fie judecate în instanțe statale.

A fost anulat un verdict de plată a 260 de milioane de dolari

În ultimul an, compania a fost vizată de mai multe verdicte cu despăgubiri substanțiale în cazuri de mezoteliom, iar cel pronunțat luni se numără printre cele mai mari.

Totuși, J&J a obținut și victorii recente, inclusiv săptămâna trecută în Carolina de Sud, unde un juriu a decis că firma nu este responsabilă.

De asemenea, compania a reușit să reducă unele despăgubiri în apel. Într-un caz din Oregon, un judecător de stat a admis moțiunea Johnson & Johnson de a anula un verdict anterior de 260 de milioane de dolari și de a dispune un nou proces.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE