Zora a avut enterocolită. Fetița a luat virusul la câteva zile după fratele ei. Băiatul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, s-a refăcut mai rapid, însă micuța a fost mai sensibilă, așa că părinții ei au dus-o la spital de urgență.

„Înainte de Paște Achim a făcut enterocolită. Deși s-a simțit rău mititelul, a depășit episodul destul de bine și nu a necesitat internare. La câteva zile după, Zora a luat și ea virusul și s-a deshidratat destul de tare. Așa că am ajuns cu ea la Spitalul Clinic de Urgență pentru copii “Grigore Alexandrescu”.

Vineri dimineață înainte de premieră piesei “O farsă de 2 lei” am internat-o pe Zora la spital pentru că era deshidratată și apatică. A rămas acolo cu mama câteva ore până când am terminat eu și cu Paul spectacolul. După premieră am fugit la spital și m-am internat eu cu ea. După două nopți și două zile petrecute acolo Zora și-a revenit și sunt recunoscătoare pentru asta.”, a transmis actrița în mediul online. Ea a ținut neapărat să le și mulțumească medicilor de la spitalul de stat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Am vrut să scriu aceste rânduri pentru că de obicei se scriu lucruri negative despre spitalele de stat din țară, însă de această dată a fost o experiență pentru care vreau să mulțumesc. Le mulțumesc doctorilor de la Grigore Alexandrescu pentru promptitudine, profesionalism și empatie ( nu m-a recunoscut nimeni, am mers nemachiată și ruptă de oboseală și am fost tratată că orice altă mămică). Mulțumesc din tot sufletul meu așadar medicilor, doamnelor asistente și îngrijitoare începând cu cei de la triaj și continuând cu toți ceilalți pentru calm, prezența, profesionalism și capacitatea de a comunica impecabil printr-un limbaj adecvat și jucăuș cu copilul meu de 5 ani care a trăit experiență spitalizării pentru prima oară.

Ne-am simțit în siguranță, bine îngrijite, protejate, permanent informate și azi am ajuns cu bine acasă. Mâine reîncep filmările pentru Strada Speranței așa că sunt recunoscatoare Domnului că a făcut în așa fel încât ne-am întors azi acasă.”, a mai scris pe Facebook actrița ieri, 1 mai.

Acum, ambii copii ai lui Jojo se simt bine, s-au recuperat complet după ce au învins virusul.

GSP.RO FOTO O vedetă de pe Instagram surprinde: „O echipă întreagă de sportivi mi-a trimis mesaje private”

Playtech.ro Vestea șocantă din plin război: „Rusia a decis să atace Moldova”. Cine face anunțul înfricoșător

Observatornews.ro Moarte misterioasă a unui copil de 1 an din Vaslui. A fost găsit înecat într-un pârâu, deşi mama ştia că doarme în camera alăturată

HOROSCOP Horoscop 2 mai 2022. Peștii nu sunt în apele lor astăzi, dar acesta nu poate fi un motiv suficient ca să-și complice viața

Știrileprotv.ro The Times: Rusia ar fi decis să atace Republica Moldova

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Nespresso Vertuo, cafeaua așa cum o dorești