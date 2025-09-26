Decizia judecătorilor a fost postată pe Facebook

Decizia a fost luată de un complet prezidat de judecătoarea Sorina Marinaș, care a subliniat importanța protejării victimelor, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Cazul a atras atenția asupra problemei femicidului în România și a incapacității statului de a proteja victimele violenței domestice. Inculpatul, cu antecedente penale pentru omor și tentativă de omor, primise inițial o pedeapsă de doar 12 ani de la Tribunalul Mehedinți.

Agresorul avea antecedente penale

Agresorul, Ștefan Băbăț, a încercat să-și ucidă soția în octombrie 2024, înjunghiind-o de mai multe ori în zona gâtului și a feței. El a susținut că doar voia să o sperie și să obțină respect, un motiv considerat inventat de instanță.

Victima a reușit să scape, refugiindu-se la vecini cu un batic pentru a opri sângerarea. Investigațiile au dovedit că pretextul invocat de agresor, o presupusă arsură cu fierul de călcat, era fals.

Băbăț avea deja o condamnare pentru o tentativă similară de omor asupra soției în 1999, pentru care a primit 7 ani și jumătate de închisoare. În 2005, a fost condamnat la 20 de ani pentru o altă crimă, fiind eliberat în noiembrie 2023.

După eliberare, s-a întors acasă, unde martorii au raportat comportamente violente față de soție și propria mamă.

Reacția judecătoarei din Craiova

udecătoarea Sorina Marinaș a comentat public decizia, exprimându-și satisfacția pentru protejarea societății.

„N-am vreun sentiment de milă, deși sunt conștientă că va muri în detenție. […] e o soluție care pe mine mă bucură, știu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas”, a scris judecătoarea în postarea sa.

Marinaș speră că această hotărâre va influența practica judiciară în individualizarea pedepselor, punând accent pe protecția victimelor.

Violența de gen în România, o tendință îngrijorătoare

Motivarea sentinței evidențiază amploarea fenomenului violenței domestice în România, descris ca fiind „încă tolerat și perceput ca normal de majoritatea populației, îndeosebi în mediul rural”.

Instanța subliniază că atitudinea agresorului reflectă o mentalitate conservatoare și misogină, reprezentând o formă de violență bazată pe gen.

Curtea de Apel Craiova accentuează că protecția femeilor nu este un privilegiu, ci o obligație constituțională a statului român. Se menționează înființarea în 2025 a unei comisii parlamentare speciale pentru combaterea violenței domestice.

Magistrații critică dur pasivitatea autorităților, care a creat un climat favorabil violenței în familie. Ei notează că, deși există legi și strategii naționale, lipsa de reacție a sistemului judiciar și impunitatea agresorilor indică o implicare insuficientă a statului.

Concluzia instanței este dură: „victima […] nu a beneficiat din partea statului de protecţie reală, din cauza incapacităţii sistemelor administrative, de educaţie, de protecţie socială, poliţienesc şi judiciar de a-i proteja drepturile”.

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

În situații de urgență, sună imediat la 112.

Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.

