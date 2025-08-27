Conform poliției cantonale, elevul traversa pe trecerea de pietoni când a fost lovit de un SUV. Șoferul a coborât scurt din mașină, l-a insultat pe băiat și apoi a plecat împreună cu o pasageră de origine asiatică.

Victima a suferit o fractură la deget, zgârieturi și contuzii.

Într-un interviu pentru postul local Tele M1, băiatul a declarat: „M-a lovit și am căzut la pământ. Apoi trotineta mea electrică a căzut peste mine”. El a mai spus că șoferul l-a certat: „Trebuie să fii mai atent, să te uiți mai bine!”.

Adrian Schuler, de la Procuratura Argovia, a confirmat că suspectul este într-adevăr un judecător SVP. Însă el a adăugat că, deocamdată, au la dosar doar declarațiile diferite ale celor implicați.

Este prea devreme pentru a stabili dacă a avut loc o coliziune și cum s-au comportat participanții la trafic.

Judecătorul a refuzat să comenteze incidentul. Versiunea sa diferă semnificativ de cea a băiatului.

Nu au fost dispuse măsuri precum arestarea sau detenția împotriva șoferului, acestea fiind disproporționate față de suspiciunile actuale. Este prea devreme pentru o încadrare juridică a faptei (contravenție, vătămare corporală din neglijență, părăsirea locului accidentului etc).

„Este o anchetă în curs, în care toate punctele esențiale sunt încă deschise”, a insistat Schuler.



