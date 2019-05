Situaţia este cunoscută de reprezentanţii instanţei, dar singura soluție găsită, și aceea pentru o perioadă scurtă de timp, a fost o toaletă ecologică adusă în apropierea clădirii de regia care are în administrare domeniul public, așa cum a precizat și Nicoleta Popescu:

„Între timp, am înţeles că a fost amplasată o toaletă ecologică în imediata vecinătate a Judecătoriei, pentru folosinţa publicului”

Măsura a fost luată, în contextul în care singura toaletă publică din zonă este închisă, dar Administraţia locală promite să aducă în stare de funcţionalitate toaleta publică adiacentă Judecătoriei, în sensul că aceasta va fi reparată şi modernizată pe acordul-cadru.

Un craiovean, care în urmă cu ceva timp a trecut pragul instanţei de judecată, fiind parte într-un proces, a povestit prin ce experiență a trecut.

„La Judecătoria Craiova, grupul sanitar este închis de o lună sub motiv că este defect. Gândiţi-vă, sunt oameni bătrâni, bolnavi. Ce fac? Îşi fac nevoile pe lângă instituţie sau fac pe ei? Eu, de exemplu, am fost pus într-o astfel de situaţie şi am fost nevoit să iau maşina, să fug acasă. Partea proastă e că nici toaleta publică de lângă Judecătorie nu funcţionează. Este o instituţie publică şi în mod normal trebuie să existe un WC pentru public”, povestește Mihai Moraru.