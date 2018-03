Julia Chioran, tânăra din Maramureș care joacă la Hollywood, după ce a lucrat ca menajeră. Actrița spune că „visul american există”, însă acesta se obține prin sacrificii și prin muncă. Julia a lucrat cu artiști celebri, precum Pitbull, Busta Rhymes, Snoop Dogg și Eddie Murphy.

În 2009, Julia Chioran a plecat din Maramureșul natal în Statele Unite, crezând că va avea o viață mai bună peste ocean. Tânăra a mărturisit că, la început, a lucrat ca manejeră și a îngrijir copii în casele americanilor, scrie Adevărul.

„Îmi aduc aminte că, în ziua în care am luat viza spe SUA, am ieşit în lacrimi de la Ambasadă. Am simţit, în momentul acela, că viaţa mea o să se schimbe pentru totdeauna. Şi aşa a şi fost. Am primit viza de muncă pe un an şi am lucrat ca aupair (babysitter/nanny) pe o perioadă de câteva luni.», a povestit Julia pentru sursa citată.