Cum va fi vremea în săptămâna 27 iulie – 2 august 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile sud-estice, iar în rest vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul și sud-vestul teritoriului, precum și la munte, iar în rest va fi, în general, apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 3-9 august 2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în regiunile sud-estice, iar în rest se vor situa peste cele specifice, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cum va fi vremea în săptămâna 10-16 august 2026

Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile nordice, centrale, sud-vestice, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în zonele montane, iar în rest va fi, în general, apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 17-23 august 2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice, potrivit ANM. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Imagine generată cu AI

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