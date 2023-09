Un fost jurnalist de la ziarul rusesc Kommersant a fugit la Belgrad, după invazia Ucrainei: „Mă voi întoarce după ce Putin va muri sau va fi răsturnat”

La fel ca milioane de ruși, Mișa are rădăcini ucrainene. Mama lui s-a născut și a crescut în Nikolaev, în sudul Ucrainei. Înainte de război, vărul și unchiul său locuiau la Kiev.

Korostikov este absolvent al Institutului de Stat de Relații Internaționale din Moscova. 4 ani a fost jurnalist la Kommersant, „cel mai mare și, teoretic, independent cotidian din Rusia”, unde a scris despre politica externă a Moscovei în Asia și evenimentele din regiune.

Înainte să povestească modul în care a fugit în Serbia, Korostikov a vrut să contextualizeze.

În 2019, Mișa a părăsit presa. Motivele deciziei: politica guvernului rus de distrugere a presei private, salariile în scădere, profesie ajunsă în derizoriu.

Rusul crede că „jurnalismul adevărat nu mai există în Rusia”. Și contunuă: „Mama a fost unul dintre co-fondatorii celui mai mare săptămânal rusesc, Argumenty i Fakty, Am crescut cu convingerea că un articol investigativ, putea duce la demisia unui funcționar sau la demascarea corupției”.

„Când am început să lucrez la Kommersant în 2015, această situație practic nu mai exista. Era posibil să publici un articol despre un funcționar corupt, dar, de obicei, îi dăuna doar jurnalistului, care putea «fi reținut pentru deținere de droguri» sau «bătut în stradă de oameni necunoscuți», explică el.

Korostikov evocă cazul fostului său coleg Ivan Safranov, condamnat la 22 de ani de închisoare pentru „înaltă trădare și dezvăluirea secretelor de stat”. Soția lui Mișa a lucrat cu Safonov la Kommersant, în secția de politică internă.

„A fost concediat când a publicat un articol care a înfuriat un oficial guvernamental. Apoi întregul departament, inclusiv soția mea, a demisionat. În această situație, nici eu nu puteam să stau la ziar”, afirmă Mișa.

După ce a renunțat la jurnalism, Korostikov s-a recalificat și a început o carieră în sectorul bancar. Ultimul său loc de muncă Rusia a fost Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, deținută, în cea mai mare parte de stat, unde era director pentru Relații Internaționale.

„Nu mă așteptam ca Rusia să atace Ucraina. Cu doar două săptămâni mai devreme, le explicam tuturor că acest lucru este absolut imposibil. M-am calmat când Putin a spus, cu câteva zile înainte de declanșarea invaziei, că rușii și ucrainenii sunt o singură națiune“. rememorează Mihail.

M-am gândit: „Slavă Domnului, cine ar începe un război împotriva propriului popor?!”. Când am aflat despre primele atacuri, am fost îngrozit, am plâns.

Mihail Korostikov: